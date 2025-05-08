Vodafone отримає ліцензію ТриМоба — до чого готуватися абонентам

Дівчина зі смартфоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор Vodafone отримає ліцензію на використання радіочастотного спектра в Києві від постачальника послуг зв'язку "ТриМоб". У перспективі таке рішення допоможе покращити якість надання електронних комунікаційних послуг абонентам.

Про це розповіла пресслужба "ТриМоб" на офіційному сайті.

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Що отримає Vodafone

Мобільний оператор "ТриМоб" повідомив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), про намір передати Vodafone індивідуальні права на користування радіочастотним спектром.

Йдеться про смуги 1940-1945 МГц / 2130–2135 МГц у Києві. Vodafone отримає нову ліцензію, що сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом України. Натомість "ТриМоб" використовуватиме радіомережу Vodafone на умовах комерційного національного роумінгу.

"Передача частот створює передумови для більш ефективного використання радіочастотного ресурсу у столиці та сприятиме підвищенню якості надання електронних комунікаційних послуг абонентам", — йдеться у повідомленні компанії.

НКЕК також повідомила на офіційному сайті, що заявка про передачу ліцензії Vodafone повністю схвалена. Мобільний оператор запевнив абонентів, що для них нічого не зміниться: українці надалі отримуватимуть послуги зв’язку на підключених умовах.

Скільки коштують тарифи "ТриМоба"

Клієнтів забезпечують пакетами послуг контракту і передплати. В першому випадку діють такі тарифні плани:

Mobile M (8,5 ГБ трафіку, 150 хвилин на інші мережі, 50 SMS) — 70 грн/міс.;

Mobile L (16 ГБ трафіку, 300 хвилин на інші мережі, 150 SMS) — 130 грн/міс.;

Mobile XL (25 ГБ трафіку, 500 хвилин на інші мережі, 300 SMS) — 212,5 грн/міс.;

Інтернет БЕЗЛІМ (необмежений трафік, 1000 хвилин на інші мережі, 1000 SMS) — 314,5 грн/міс.

Абонентів передплати забезпечують такими пакетами послуг:

green (5 ГБ трафіку, 300 хвилин на інші мережі) — 75 грн/міс.;

Інтернет М + eSIM (7,5 ГБ трафіку, 100 хвилин на інші мережі, 100 SMS) — 80 грн/міс.;

Інтернет БЕЗЛІМ (необмежений трафік, 1000 хвилин на інші мережі) — 382,50 грн/міс.;

Річний 2020 (2,5 ГБ трафіку, 50 хвилин на інші мережі) — 400 грн/рік.

Також існують тарифи для юридичних осіб. Пакет "Бізнес М" коштує 74 грн/міс. і забезпечує 10 ГБ трафіку, 200 хвилинами на інші мережі, 100 SMS. За тарифний план "Бізнес L" потрібно заплатити 127,5 грн/міс., у нього входить 20,5 ГБ трафіку, 400 хвилин на розмови і 250 SMS. Пакет "Інтернет БЕЗЛІМ" дає необмежений трафік, 1000 хвилин і 1000 SMS за 314,5 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell запропонував абонентам акцію, яка допоможе зекономити на тарифних планах. Потрібно перенести номер на активну SIM-картку, щоб заплатити за один пакет послуг замість трьох. Пропозиція діятиме до 31 липня 2025 року.

Також ми писали, який мобільний тариф найкраще підійде підліткам і дітям. Київстар пропонує пакет послуг "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн/міс. Абоненти отримують чимале наповнення за відносно невелику плату.