Бюджетний мобільний тариф для дітей і підлітків — найкращий вибір у 2025 році

Підлітки з телефонами. Фото: Pexels

Батьки повинні ретельно підійти до питання активації тарифного плану для своєї дитини. Підлітки користуються смартфонами постійно, використовуючи гаджети для навчання і відпочинку. Тому вибір мобільного оператора дуже важливий, адже необхідно забезпечити дитину достатнім обсягом сервісів і водночас не переплатити за послуги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф найкраще підходить для дітей і підлітків у 2025 році

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Мобільний тариф для дитини

Хорошим співвідношенням ціни до наповнення може похвалитися Київстар. Компанія пропонує абонентам багато пакетів на різний гаманець і навіть має окремі варіанти для осіб з інвалідністю/людей похилого віку. Що стосується підлітків, то вони потребують більше мобільного трафіку, ніж хвилин на розмови і повідомлень, оскільки використовують Інтернет у навчанні.

Тарифний план "LOVE UA Світло Контракт" коштує 250 грн на місяць і забезпечує абонентів такими обсягами послуг:

20 ГБ трафіку;

6,1 ГБ у роумінгу;

безлім на розмови у мережі Київстару;

150 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон (на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, США, Чехії та Швеції);

100 SMS по Україні;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Що корисно для дітей і підлітків, то це відсутність тарифікації при користуванні застосунками TED, Zoom, Sololearn, Microsoft Teams, Coursera, Wikipedia, Prometheus, Google Classroom, Duolingo, Neuronation, "Всеукраїнська школа онлайн", Google Meet, Audible та Kindle.

Суперсили в тарифі

Плюс у межах тарифу доступні дві Суперсили без доплат. Якщо не вистачає конкретних послуг, можна збільшити наповнення, не витрачаючи додаткові гроші. Абонентів забезпечили такими Суперсилами:

безлімітний мобільний Інтернет (80 ГБ без обмеження швидкості);

безлімітні дзвінки на мобільні та міські номери по Україні;

SMS-безлім;

Київстар ТБ (18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу, 380+ каналів);

Відео на ходу (відсутність тарифікації при користуванні додатками YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 хвилин для дзвінків на інші мобільні та міські номери по Україні, а також за кордон;

5 ГБ у роумінгу;

SIM для планшета або ноутбука (можна використати лише для мобільного Інтернету);

SIM для другого телефона (можна використати для вихідних дзвінків і трафіку);

Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації під час використання застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Як видно, доступні послуги стануть у пригоді підліткам, які навчаються у школі, бо вони зможуть витрачати багато мобільного трафіку на отримання знань. А вартість 250 грн щомісяця не стане надмірним фінансовим тягарем для батьків, враховуючи актуальні ціни на зв'язок.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 23 квітня 2025 року Київстар змінив умови послуги "Екстра гроші", підвищивши мінімальну суму безкомісійного авансу до 30 грн. Також компанія нагадала, що сервіс доступний навіть у роумінгу для абонентів передплати.

Також ми писали, що буде з тарифними планами популярних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell — у травні 2025 року. Попередньо компанії не планують підвищувати вартість послуг, але не виключено, що протягом місяця відбудеться перегляд умов обслуговування.