Бюджетный мобильный тариф для детей и подростков — лучший выбор в 2025 году

Подростки с телефонами. Фото: Pexels

Родители должны тщательно подойти к вопросу активации тарифного плана для своего ребенка. Подростки пользуются смартфонами постоянно, используя гаджеты для учебы и отдыха. Поэтому выбор мобильного оператора очень важен, ведь необходимо обеспечить ребенка достаточным объемом сервисов и при этом не переплатить за услуги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф лучше всего подходит для детей и подростков в 2025 году

Реклама

Читайте также:

Мобильный тариф для ребенка

Хорошим соотношением цены к наполнению может похвастаться Киевстар. Компания предлагает абонентам много пакетов на разный кошелек и даже имеет отдельные варианты для лиц с инвалидностью/пенсионеров. Что касается подростков, то они нуждаются в большем количестве мобильного трафика, чем минут на разговоры и сообщений, поскольку используют Интернет в учебе.

Тарифный план "LOVE UA Свет Контракт" стоит 250 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами услуг:

20 ГБ трафика;

6,1 ГБ в роуминге;

безлим на разговоры в сети Киевстара;

150 минут на звонки по Украине и за границу (на номера Бельгии, Индии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Чехии и Швеции);

100 SMS по Украине;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Что полезно для детей и подростков, так это отсутствие тарификации при использовании приложений TED, Zoom, Sololearn, Microsoft Teams, Coursera, Wikipedia, Prometheus, Google Classroom, Duolingo, Neuronation, "Всеукраинская школа онлайн", Google Meet, Audible и Kindle.

Суперсилы в тарифе

Плюс в рамках тарифа доступны две Суперсилы без доплат. Если не хватает конкретных услуг, можно увеличить наполнение, не тратя дополнительные деньги. Абонентов обеспечили такими Суперсилами:

безлимитный мобильный Интернет (80 ГБ без ограничения скорости);

безлимитные звонки на мобильные и городские номера по Украине;

SMS-безлим;

Киевстар ТВ (18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу, 380+ каналов);

Видео на ходу (отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 минут для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине, а также за границу;

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета или ноутбука (можно использовать только для мобильного Интернета);

SIM для второго телефона (можно использовать для исходящих звонков и трафика);

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации при использовании приложений Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Как видно, доступные услуги пригодятся подросткам, которые учатся в школе, ведь они смогут тратить много мобильного трафика на получение знаний. А стоимость 250 грн ежемесячно не станет чрезмерным финансовым бременем для родителей, учитывая актуальные цены на связь.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 23 апреля 2025 года Киевстар изменил условия услуги "Экстра деньги", повысив минимальную сумму бескомиссионного аванса до 30 грн. Также компания напомнила, что сервис доступен даже в роуминге для абонентов подписки.

Также мы писали, что будет с тарифными планами популярных мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell — в мае 2025 года. Предварительно компании не планируют повышать стоимость услуг, но не исключено, что в течение месяца произойдет пересмотр условий обслуживания.