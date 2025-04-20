Більше грошей без комісії — Київстар змінює умови популярної послуги

Магазин Київстар. Фото: УНІАН

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" оновлює умови популярного сервісу, яким користується велика кількість абонентів. Уже з 23 квітня 2025 року компанія підвищує поріг безвідсоткового авансу, а також нагадує про зручні способи користування послугою навіть у роумінгу.

Про те, як зміняться умови користування послугою "Екстра гроші" від Київстару з 23 квітня, повідомила пресслужба компанії.

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Компанія "Київстар" повідомила про оновлення параметрів сервісу "Екстра гроші", що надає змогу отримати авансові кошти для користування мобільними послугами. Починаючи з 23 квітня 2025 року, мінімальна сума, яку можна буде отримати без сплати комісії, зросте до 30 гривень замість нинішніх 20 грн.

Наприклад, якщо клієнт замовить 25 грн, йому доведеться сплатити 10 грн комісії, а за 500 грн — комісійний збір складе 150 грн. У компанії зазначили:

"Екстра гроші" надходять автоматично;

повернення суми відбувається після поповнення мобільного рахунку без додаткових дій з боку клієнта;

послугою можуть скористатися користувачі передплаченого зв’язку навіть під час перебування у роумінгу, незалежно від залишку коштів на балансі.

Компанія пропонує доволі широкий діапазон сум, які абоненти можуть замовити. Вони можуть бути доволі незначні — для кількох дзвінків або швидкого виходу в інтернет. Також можна отримати й кілька сотень гривень, чого зазвичай достатньо, щоб замовити місячний пакет послуг. Проте не варто забувати про комісію, за послугу доведеться сплатити:

25 грн — комісія 10 грн;

30 грн — без комісії;

125 грн — комісія 40 грн;

175 грн — комісія 60 грн;

225 грн — комісія 75 грн;

300 грн — комісія 100 грн;

400 грн — комісія 125 грн;

500 грн — комісія 150 грн.

У "Київстарі" наголосили, що розрахунок максимально доступної суми авансу здійснюється індивідуально на основі витрат абонента, при цьому не враховуються витрати у роумінгу, на міжнародні дзвінки, контент-послуги та операції з бонусними коштами.

Як користуватись сервісом від "Київстар"

Для отримання максимально доступної суми введіть команду: *117#. Якщо хочете обрати іншу суму — використайте формат: *117*сума#. Також абонентам, які використовують дану послугу, можуть бути корисні такі комбінації:

Перевірити залишок бонусного рахунку можна за допомогою команди: *109#. Максимальну суму, доступну для отримання, можна перевірити через *117*9#.

Щоб дізнатися про наявну заборгованість — наберіть *117*2#, а для її погашення потрібно просто поповнити баланс.

Раніше ми писали, що мобільні оператори пропонують різноманітні тарифи, адаптовані до потреб користувачів. Для пенсіонерів найпривабливішими залишаються пакети з помірною платою та оптимальними умовами.

Також ми розповідали, що один із мобільних операторів України повідомив про закриття доступного тарифу — нові користувачі більше не зможуть під'єднатися до нього. Водночас для чинних абонентів Київстару послуга буде доступна, якщо оформити її до 18 квітня 2025 року.