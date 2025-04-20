Больше денег без комиссии — Киевстар меняет условия популярной услуги

Магазин Киевстар. Фото: УНИАН

Оператор мобильной связи "Киевстар" обновляет условия популярного сервиса, которым пользуется большое количество абонентов. Уже с 23 апреля 2025 года компания повышает порог беспроцентного аванса, а также напоминает об удобных способах пользования услугой даже в роуминге.

О том, как изменятся условия пользования услугой "Экстра деньги" от Киевстара с 23 апреля, сообщила пресс-служба компании.

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Компания "Киевстар" сообщила об обновлении параметров сервиса "Экстра деньги", который позволяет получить авансовые средства для пользования мобильными услугами. Начиная с 23 апреля 2025 года, минимальная сумма, которую можно будет получить без уплаты комиссии, возрастет до 30 гривен вместо нынешних 20 грн.

Например, если клиент закажет 25 грн, ему придется оплатить 10 грн комиссии, а за 500 грн — комиссионный сбор составит 150 грн. В компании отметили:

"Экстра деньги" поступают автоматически;

возврат суммы происходит после пополнения мобильного счета без дополнительных действий со стороны клиента;

услугой могут воспользоваться пользователи предоплаченной связи даже во время пребывания в роуминге, независимо от остатка средств на балансе.

Компания предлагает довольно широкий диапазон сумм, которые абоненты могут заказать. Они могут быть довольно незначительными — для нескольких звонков или быстрого выхода в интернет. Также можно получить и несколько сотен гривен, чего обычно достаточно, чтобы заказать месячный пакет услуг. Однако не стоит забывать о комиссии, за услугу придется заплатить:

25 грн — комиссия 10 грн;

30 грн — без комиссии;

125 грн — комиссия 40 грн;

175 грн — комиссия 60 грн;

225 грн — комиссия 75 грн;

300 грн — комиссия 100 грн;

400 грн — комиссия 125 грн;

500 грн — комиссия 150 грн.

В "Киевстаре" отметили, что расчет максимально доступной суммы аванса осуществляется индивидуально на основе расходов абонента, при этом не учитываются расходы в роуминге, на международные звонки, контент-услуги и операции с бонусными средствами.

Как пользоваться сервисом от "Киевстар"

Для получения максимально доступной суммы введите команду: *117#. Если хотите выбрать другую сумму — используйте формат: *117*сумма#. Также абонентам, которые используют данную услугу, могут быть полезны такие комбинации:

Проверить остаток бонусного счета можно с помощью команды: *109#. Максимальную сумму, доступную для получения, можно проверить через *117*9#.

Чтобы узнать об имеющейся задолженности — наберите *117*2#, а для ее погашения нужно просто пополнить баланс.

Ранее мы писали, что мобильные операторы предлагают разнообразные тарифы, адаптированные к потребностям пользователей. Для пенсионеров самыми привлекательными остаются пакеты с умеренной платой и оптимальными условиями.

Также мы рассказывали, что один из мобильных операторов Украины сообщил о закрытии доступного тарифа — новые пользователи больше не смогут подключиться к нему. В то же время для действующих абонентов Киевстара услуга будет доступна, если оформить ее до 18 апреля 2025 года.