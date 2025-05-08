Vodafone получит лицензию ТриМоба — к чему готовиться абонентам

Девушка со смартфоном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор Vodafone получит лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве от поставщика услуг связи "ТриМоб". В перспективе такое решение поможет улучшить качество предоставления электронных коммуникационных услуг абонентам.

Об этом рассказала пресс-служба "ТриМоб" на официальном сайте.

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Что получит Vodafone

Мобильный оператор "ТриМоб" сообщил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), о намерении передать Vodafone индивидуальные права на пользование радиочастотным спектром.

Речь идет о полосах 1940-1945 МГц / 2130-2135 МГц в Киеве. Vodafone получит новую лицензию, что будет способствовать эффективному управлению частотным ресурсом Украины. Взамен "ТриМоб" будет использовать радиосеть Vodafone на условиях коммерческого национального роуминга.

"Передача частот создает предпосылки для более эффективного использования радиочастотного ресурса в столице и будет способствовать повышению качества предоставления электронных коммуникационных услуг абонентам", — говорится в сообщении компании.

НКЭК также сообщила на официальном сайте, что заявка о передаче лицензии Vodafone полностью одобрена. Мобильный оператор заверил абонентов, что для них ничего не изменится: украинцы в дальнейшем будут получать услуги связи на подключенных условиях.

Сколько стоят тарифы "ТриМоба"

Клиентов обеспечивают пакетами услуг контракта и предоплаты. В первом случае действуют такие тарифные планы:

Mobile M (8,5 ГБ трафика, 150 минут на другие сети, 50 SMS) — 70 грн/мес.;

Mobile L (16 ГБ трафика, 300 минут на другие сети, 150 SMS) — 130 грн/мес.;

Mobile XL (25 ГБ трафика, 500 минут на другие сети, 300 SMS) — 212,5 грн/мес.;

Интернет БЕЗЛИМ (неограниченный трафик, 1000 минут на другие сети, 1000 SMS) — 314,5 грн/мес.

Абонентов подписки обеспечивают такими пакетами услуг:

green (5 ГБ трафика, 300 минут на другие сети) — 75 грн/мес.;

Интернет М + eSIM (7,5 ГБ трафика, 100 минут на другие сети, 100 SMS) — 80 грн/мес.;

Интернет БЕЗЛИМ (неограниченный трафик, 1000 минут на другие сети) — 382,50 грн/мес.;

Годовой 2020 (2,5 ГБ трафика, 50 минут на другие сети) — 400 грн/год.

Также существуют тарифы для юридических лиц. Пакет "Бизнес М" стоит 74 грн/мес. и обеспечивает 10 ГБ трафика, 200 минутами на другие сети, 100 SMS. За тарифный план "Бизнес L" нужно заплатить 127,5 грн/мес., в него входит 20,5 ГБ трафика, 400 минут на разговоры и 250 SMS. Пакет "Интернет БЕЗЛИМ" дает неограниченный трафик, 1000 минут и 1000 SMS за 314,5 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell предложил абонентам акцию, которая поможет сэкономить на тарифных планах. Нужно перенести номер на активную SIM-карту, чтобы заплатить за один пакет услуг вместо трех. Предложение будет действовать до 31 июля 2025 года.

Также мы писали, какой мобильный тариф лучше всего подойдет подросткам и детям. Киевстар предлагает пакет услуг "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн/мес. Абоненты получают немалое наполнение за относительно небольшую плату.