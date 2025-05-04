lifecell запустив акцію для економії на тарифах — як абонентам нею скористатися

Магазин lifecell у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор запропонував абонентам акцію, яка допоможе заощадити кошти на зв’язку. Клієнти lifecell можуть перенести номер на активну SIM-картку та отримати три пакети послуг за ціною одного. Але необхідно встигнути з підключенням до 31 липня 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

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Як скористатися акцією

Пропозиція носить назву "Своя SIM", нею можуть скористатися українці, які прагнуть перенести мобільний номер від іншого оператора на стару діючу SIM-картку lifecell. Це дозволить витратити кошти всього на один пакет послуг у межах тарифного плану, але отримати три.

Абонентам потрібно до 31 липня включно виконати кілька умов:

перенести номер на SIM-картку lifecell, активовану до 30 квітня 2025 року;

обрати один із доступних тарифів — "Максі", "Мега", "Ґаджет" або "Смарт Сім’я";

оплатити пакет на 4 тижні.

"Залишки (кошти, хвилини, гігабайти, SMS) зі старої SIM-карти lifecell будуть збережені на перенесеному номері та стануть доступні для використання після закінчення процесу перенесення. Тарифний план автоматично відключається", — йдеться на сайті оператора.

Таким чином українці збережуть кошти на мобільному рахунку, але не пожертвують обсягами трафіку, хвилин на розмови, повідомлень тощо.

Як перенести номер

Замовити послугу перенесення номера на SIM-картку, яка вже використовується, можна у фізичному магазині lifecell чи на сайті компанії. Достатньо лише:

подати заявку на mnp.lifecell.ua;

дочекатися її схвалення;

у розділі "Перевірити статус заявки" обрати "Cвоя SIM";

підключити послугу "Закріплений номер".

Тобто клієнтам дозволяється одночасно користуватися як перенесеним номером, так і комбінацією lifecell, закріпленою за старою SIM-карткою. Вони працюватимуть паралельно в межах одного тарифного плану, проте основним стане перенесений номер.

Нагадаємо, деякі клієнти Vodafone поскаржилися на відсутність в асортименті тарифів пропозицій для пенсіонерів. Українці попросили мобільного оператора запустити простий і бюджетний пакет, аби люди похилого віку могли економити на зв’язку.

Також ми писали, що буде з тарифними планами Київстару, Vodafone та lifecell у травні 2025 року. Мобільні оператори не планують кардинальних змін у вартості пропозицій, натомість пропонують знижки для ФОП і юридичних осіб.