lifecell запустил акцию для экономии на тарифах — как абонентам ею воспользоваться

Магазин lifecell в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор предложил абонентам акцию, которая поможет сэкономить деньги на связи. Клиенты lifecell могут перенести номер на активную SIM-карту и получить три пакета услуг по цене одного. Но необходимо успеть с подключением до 31 июля 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

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Как воспользоваться акцией

Предложение носит название "Своя SIM", им могут воспользоваться украинцы, которые стремятся перенести мобильный номер от другого оператора на старую действующую SIM-карту lifecell. Это позволит потратить деньги всего на один пакет услуг в рамках тарифного плана, но получить три.

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Абонентам нужно до 31 июля включительно выполнить несколько условий:

перенести номер на SIM-карту lifecell, активированную до 30 апреля 2025 года;

выбрать один из доступных тарифов — "Макси", "Мега", "Гаджет" или "Смарт Семья";

оплатить пакет на 4 недели.

"Остатки (средства, минуты, гигабайты, SMS) со старой SIM-карты lifecell будут сохранены на перенесенном номере и станут доступны для использования после окончания процесса переноса. Тарифный план автоматически отключается", — говорится на сайте оператора.

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Таким образом украинцы сохранят деньги на мобильном счете, но не пожертвуют объемами трафика, минут на разговоры, сообщений и др.

Как перенести номер

Заказать услугу переноса номера на SIM-карту, которая уже используется, можно в физическом магазине lifecell или на сайте компании. Достаточно лишь:

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подать заявку на mnp.lifecell.ua;

дождаться ее одобрения;

в разделе "Проверить статус заявки" выбрать "Своя SIM";

подключить услугу "Закрепленный номер".

То есть клиентам разрешается одновременно пользоваться как перенесенным номером, так и комбинацией lifecell, закрепленной за старой SIM-картой. Они будут работать параллельно в рамках одного тарифного плана, однако основным станет перенесенный номер.

Напомним, некоторые клиенты Vodafone пожаловались на отсутствие в ассортименте тарифов предложений для пенсионеров. Украинцы попросили мобильного оператора запустить простой и бюджетный пакет, дабы пожилые люди могли экономить на связи.

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Также мы писали, что будет с тарифными планами Киевстара, Vodafone и lifecell в мае 2025 года. Мобильные операторы не планируют кардинальных изменений в стоимости предложений, зато предлагают скидки для ФЛП и юридических лиц.

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