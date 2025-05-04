lifecell запустил акцию для экономии на тарифах — как абонентам ею воспользоваться

lifecell отменит плату за тарифы — что выдумал мобильный оператор
Популярный мобильный оператор предложил абонентам акцию, которая поможет сэкономить деньги на связи. Клиенты lifecell могут перенести номер на активную SIM-карту и получить три пакета услуг по цене одного. Но необходимо успеть с подключением до 31 июля 2025 года.
Об этом говорится на официальном сайте lifecell.
Как воспользоваться акцией
Предложение носит название "Своя SIM", им могут воспользоваться украинцы, которые стремятся перенести мобильный номер от другого оператора на старую действующую SIM-карту lifecell. Это позволит потратить деньги всего на один пакет услуг в рамках тарифного плана, но получить три.
Абонентам нужно до 31 июля включительно выполнить несколько условий:
- перенести номер на SIM-карту lifecell, активированную до 30 апреля 2025 года;
- выбрать один из доступных тарифов — "Макси", "Мега", "Гаджет" или "Смарт Семья";
- оплатить пакет на 4 недели.
"Остатки (средства, минуты, гигабайты, SMS) со старой SIM-карты lifecell будут сохранены на перенесенном номере и станут доступны для использования после окончания процесса переноса. Тарифный план автоматически отключается", — говорится на сайте оператора.
Таким образом украинцы сохранят деньги на мобильном счете, но не пожертвуют объемами трафика, минут на разговоры, сообщений и др.
Как перенести номер
Заказать услугу переноса номера на SIM-карту, которая уже используется, можно в физическом магазине lifecell или на сайте компании. Достаточно лишь:
- подать заявку на mnp.lifecell.ua;
- дождаться ее одобрения;
- в разделе "Проверить статус заявки" выбрать "Своя SIM";
- подключить услугу "Закрепленный номер".
То есть клиентам разрешается одновременно пользоваться как перенесенным номером, так и комбинацией lifecell, закрепленной за старой SIM-картой. Они будут работать параллельно в рамках одного тарифного плана, однако основным станет перенесенный номер.
Напомним, некоторые клиенты Vodafone пожаловались на отсутствие в ассортименте тарифов предложений для пенсионеров. Украинцы попросили мобильного оператора запустить простой и бюджетный пакет, дабы пожилые люди могли экономить на связи.
Также мы писали, что будет с тарифными планами Киевстара, Vodafone и lifecell в мае 2025 года. Мобильные операторы не планируют кардинальных изменений в стоимости предложений, зато предлагают скидки для ФЛП и юридических лиц.
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