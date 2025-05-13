Мобильные тарифы для Интернета — какие недорогие варианты выбрать в мае 2025

Женщина с телефоном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Выбирая тарифный план, украинцы в основном обращают внимание на количество гигабайтов. Даже минуты не столь важны, поскольку с безлимитным Интернет-трафиком можно звонить близким через мессенджеры. Поэтому мобильные операторы предлагают абонентам пакеты услуг с достаточным наполнением, но стоимость таких тарифов может "кусаться".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими недорогими тарифными планами украинцы могут не волноваться из-за Интернета.

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Тарифы Киевстара

Украинцам стоит обратить внимание на два бюджетных тарифа. Первый — "LOVE UA Магнит" за 220 грн в месяц. Он предусматривает 20 ГБ трафика, 1200 минут на звонки по Украине, безлим в сети Киевстара и 5,4 ГБ трафика в роуминге. Чтобы увеличить количество гигабайт до безлима, нужно подключить дополнительную Суперсилу (бесплатно). С ней доступ в сеть будет неограниченным.

Второй бюджетный пакет услуг от Киевстара — "LOVE UA Свет Контракт". За 250 грн в месяц клиенты получат:

20 ГБ трафика;

6,1 ГБ в роуминге;

безлим в сети Киевстара;

150 минут на звонки по Украине и за границу;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video);

две Суперсилы на выбор.

Собственно, благодаря Суперсиле удастся получить безлимитный мобильный трафик (80 ГБ без ограничения скорости). Но отметим, что тариф "LOVE UA Магнит" доступен только при переходе на Киевстар со своим номером. То есть актуальные абоненты не могут по желанию его активировать.

Тариф от Vodafone

Относительно недорого стоит пакет услуг Turbo от Vodafone. Заплатив 270 грн, можно месяц использовать неограниченный Интернет-трафик и 800 минут на разговоры по Украине. А если перейти в сеть от другого мобильного оператора, то стоимость составит всего 200 грн/мес.

Важно уточнить, что безлимитные гигабайты действуют только при условии своевременной оплаты тарифного плана (акция "TurboБезлим"). Если деньги поступят позже или не в полном объеме, то активируется базовое наполнение, в частности 25 ГБ трафика и 400 минут на разговоры по Украине.

Что касается lifecell, то самый дешевый пакет услуг стоит аж 300 грн. В его пределах дается 25 ГБ трафика или неограниченный доступ в Интернет с акцией "Мега безлимит" за своевременную оплату тарифа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для абонентов lifecell приготовили "сюрприз". С 14 мая некоторые клиенты ежедневно будут платить по 5 грн за пакеты услуг "Бизнес старт", "Бизнес свобода" и "Бизнес премиум". Взамен они получат 500 МБ трафика и безлим на разговоры в сети.

Также мы писали, что мобильный оператор "ТриМоб" передал лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве Vodafone. Это поможет улучшить качество обслуживания абонентов и будет способствовать эффективному управлению частотным ресурсом Украины.