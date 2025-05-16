Киевстар запустит новый тариф — для кого он и что предлагает абонентам

Новый тариф от Киевстара — что предложит мобильный оператор
Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о запуске нового тарифа. Им могут воспользоваться клиенты Киевстара, которые нуждаются в фиксированной связи.
Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.
Что получат абоненты
С 16 мая 2025 года компания запустит тариф под названием SIP PRO для IP-телефонии. С ним пользователи фиксированной связи получат полезное дополнение — отображение номера мобильного диапазона (067, 096, 097 и т.д.).
"Мы и дальше совершенствуем сервисы для бизнес-клиентов, чтобы они могли пользоваться инновационными и качественными технологическими решениями", — констатировали специалисты компании.
Тарифный план обеспечит украинцев:
- мультиканальностью — одновременным приемом и осуществлением неограниченного количества исходящих звонков с использованием мобильных номеров;
- использованием системы CRM, интегрированной в IP-телефонию;
- отображением номера для увеличения количества ответов клиентов.
Абоненты Киевстара могут подключить к тарифу новые мобильные номера или перевести действующие.
Стоимость тарифов IP-телефонии
По состоянию на 16 мая неизвестно, сколько будет стоить украинцам тариф SIP PRO. Но существуют другие предложения от оператора, информация о которых размещена на официальном сайте Киевстара. В частности пакет SIP Simple 50 стоит всего 50 грн в месяц за каждую соединительную линию.
Также можно подключить тарифы SIP за 55, 170, 800 и 1 700 грн/мес.
IP-телефония обеспечивает пользователей стабильной связью, поскольку работает через Интернет. А многоканальные номера позволяют принимать неограниченное количество звонков одновременно (при условии подключения соответствующих голосовых каналов). Дополнительное оборудование для активации не требуется — достаточно иметь IP-телефон.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, большинство мобильных абонентов выбирают тарифный план, ориентируясь на объемы трафика. Мы узнали, кто из операторов связи предлагает украинцам недорогие пакеты услуг с безлимитным доступом в сеть Интернет.
Также мы писали, что современные смартфоны с поддержкой нескольких SIM-карт позволяют украинцам обойтись без второго телефона. Операторы, такие как Vodafone и Киевстар, предлагают удобные способы покупки дополнительного номера, а цены стартуют от 50 грн.
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