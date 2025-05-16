Киевстар запустит новый тариф — для кого он и что предлагает абонентам

Магазин Киевстара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о запуске нового тарифа. Им могут воспользоваться клиенты Киевстара, которые нуждаются в фиксированной связи.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Что получат абоненты

С 16 мая 2025 года компания запустит тариф под названием SIP PRO для IP-телефонии. С ним пользователи фиксированной связи получат полезное дополнение — отображение номера мобильного диапазона (067, 096, 097 и т.д.).

"Мы и дальше совершенствуем сервисы для бизнес-клиентов, чтобы они могли пользоваться инновационными и качественными технологическими решениями", — констатировали специалисты компании.

Тарифный план обеспечит украинцев:

мультиканальностью — одновременным приемом и осуществлением неограниченного количества исходящих звонков с использованием мобильных номеров;

использованием системы CRM, интегрированной в IP-телефонию;

отображением номера для увеличения количества ответов клиентов.

Абоненты Киевстара могут подключить к тарифу новые мобильные номера или перевести действующие.

Стоимость тарифов IP-телефонии

По состоянию на 16 мая неизвестно, сколько будет стоить украинцам тариф SIP PRO. Но существуют другие предложения от оператора, информация о которых размещена на официальном сайте Киевстара. В частности пакет SIP Simple 50 стоит всего 50 грн в месяц за каждую соединительную линию.

Также можно подключить тарифы SIP за 55, 170, 800 и 1 700 грн/мес.

Тарифы IP-телефонии от Киевстара. Фото: скриншот

IP-телефония обеспечивает пользователей стабильной связью, поскольку работает через Интернет. А многоканальные номера позволяют принимать неограниченное количество звонков одновременно (при условии подключения соответствующих голосовых каналов). Дополнительное оборудование для активации не требуется — достаточно иметь IP-телефон.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, большинство мобильных абонентов выбирают тарифный план, ориентируясь на объемы трафика. Мы узнали, кто из операторов связи предлагает украинцам недорогие пакеты услуг с безлимитным доступом в сеть Интернет.

Также мы писали, что современные смартфоны с поддержкой нескольких SIM-карт позволяют украинцам обойтись без второго телефона. Операторы, такие как Vodafone и Киевстар, предлагают удобные способы покупки дополнительного номера, а цены стартуют от 50 грн.