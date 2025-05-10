Найдешевші тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — що вибрати у травні 2025 року

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мобільні оператори України забезпечують абонентів тарифними планами на різний гаманець. Клієнти Київстару, Vodafone та lifecell можуть обрати пакет послуг, орієнтуючись на наповнення, вартість або інші показники. Навіть бюджетні тарифи можуть запропонувати достатній обсяг сервісів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують дешеві тарифи мобільних операторів і що входить у вартість.

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Тариф від Київстару

Однією з найдешевших актуальних пропозицій є тариф "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. Звісно, існують варіанти за 200 і 220 грн, але вони призначені для конкретних категорій абонентів, зокрема осіб з інвалідністю, пенсіонерів і нових клієнтів, які перенесли мобільний номер у мережу Київстару.

Натомість "LOVE UA Світло Контракт" доступний всім охочим. У його ціну входять такі обсяги послуг:

20 ГБ трафіку;

6,1 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки у мережі;

150 хвилин на розмови по Україні та за кордоном;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Плюс українці можуть активувати дві Суперсили на вибір, якщо не вистачає певних послуг. Наприклад, у межах тарифу доступний безлімітний трафік, необмежена кількість хвилин на розмови по Україні, безлім на повідомлення SMS і Київстар ТБ (18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу, 380+ каналів).

Також у перелік Суперсил входить:

Відео на ходу (відсутність тарифікації в додатках YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 хвилин на інші мережі та за кордон;

5 ГБ у роумінгу;

SIM для планшета;

SIM для другого телефона;

Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації в застосунках Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

До речі, дехто з абонентів може отримати знижку на перші чотири оплати пакета послуг. У разі переходу з передплати на контракт діятиме ціна 200 грн/міс.

Тариф від Vodafone

Трохи менше коштує пропозиція від Vodafone — 240 грн на місяць за користування тарифним планом Red Start. Але й наповненню важко конкурувати з умовами обслуговування в Київстарі: 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 200 хвилин на дзвінки по Україні та 200 SMS.

Вартість можна зменшити до 200 грн на 12 місяців. Для цього треба перенести мобільний номер у мережу Vodafone. Додатково в пакеті активована послуга Online PASS — безлімітний трафік у додатках Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Google Classroom, Coursera, Duolingo тощо (лише на меседжинг).

Тариф від lifecell

Абонентам доступний тариф "Максі" за 300 грн на місяць. Стільки коштують:

20 ГБ трафіку (або 40 ГБ за умови своєчасної оплати);

безлім у мережі lifecell;

20 ГБ у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів";

750 хвилин на розмови по Україні (плюс ще 750 хвилин за вчасну оплату);

безлімітний Інтернет у додатках Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube;

безплатна роздача трафіку через пристрої;

знижка 10% для студентів lifecell Campus.

Знову таки, існує можливість зменшити ціну. Перший спосіб — перенести мобільний номер у мережу lifecell (190 грн/міс.), другий — персоніфікувати чи ідентифікувати номер (250 грн/міс.). Плюс із послугою "Тарифна підписка" вдасться отримати знижку 10-15%, але потрібно заплатити за кілька місяців обслуговування наперед.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, батькам потрібно ретельно обирати мобільний тариф для дітей. Підлітки більше користуються Інтернетом, аніж хвилинами на розмови чи SMS. Київстар пропонує недорогий пакет послуг, який забезпечує достатнім наповненням і не потребує великих витрат.

Також ми писали, що мобільний оператор "ТриМоб" передав Vodafone ліцензію на використання радіочастотного спектра в Києві. Це дозволить покращити якість надання комунікаційних послуг і сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом України.