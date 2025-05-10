Самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что выбрать в мае 2025 года

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины обеспечивают абонентов тарифными планами на разный кошелек. Клиенты Киевстара, Vodafone и lifecell могут выбрать пакет услуг, ориентируясь на наполнение, стоимость или другие показатели. Даже бюджетные тарифы могут предложить достаточный объем сервисов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят дешевые тарифы мобильных операторов и что входит в стоимость.

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Тариф от Киевстара

Одним из самых дешевых актуальных предложений является тариф "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц. Конечно, существуют варианты за 200 и 220 грн, но они предназначены для конкретных категорий абонентов, в частности лиц с инвалидностью, пенсионеров и новых клиентов, которые перенесли мобильный номер в сеть Киевстара.

Зато "LOVE UA Светлый Контракт" доступен всем желающим. В его цену входят такие объемы услуг:

20 ГБ трафика;

6,1 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети;

150 минут на разговоры по Украине и за рубежом;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Плюс украинцы могут активировать две Суперсилы на выбор, если не хватает определенных услуг. Например, в рамках тарифа доступен безлимитный трафик, неограниченное количество минут на разговоры по Украине, безлим на сообщения SMS и Киевстар ТВ (18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу, 380+ каналов).

Также в перечень Суперсил входит:

Видео на ходу (отсутствие тарификации в приложениях YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 минут на другие сети и за границу;

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета;

SIM для второго телефона;

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации в приложениях Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

Кстати, некоторые из абонентов могут получить скидку на первые четыре оплаты пакета услуг. В случае перехода с предоплаты на контракт будет действовать цена 200 грн/мес.

Тариф от Vodafone

Чуть меньше стоит предложение от Vodafone — 240 грн в месяц за пользование тарифным планом Red Start. Но и наполнению трудно конкурировать с условиями обслуживания в Киевстаре: 20 ГБ трафика, безлим в сети, 200 минут на звонки по Украине и 200 SMS.

Стоимость можно уменьшить до 200 грн на 12 месяцев. Для этого надо перенести мобильный номер в сеть Vodafone. Дополнительно в пакете активирована услуга Online PASS — безлимитный трафик в приложениях Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Google Classroom, Coursera, Duolingo и т.д. (только на меседжинг).

Тариф от lifecell

Абонентам доступен тариф "Макси" за 300 грн в месяц. Столько стоят:

20 ГБ трафика (или 40 ГБ при условии своевременной оплаты);

безлим в сети lifecell;

20 ГБ в роуминге по акции "Гигабайты без границ";

750 минут на разговоры по Украине (плюс еще 750 минут за своевременную оплату);

безлимитный Интернет в приложениях Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube;

бесплатная раздача трафика через устройства;

скидка 10% для студентов lifecell Campus.

Опять таки, существует возможность уменьшить цену. Первый способ — перенести мобильный номер в сеть lifecell (190 грн/мес.), второй — персонифицировать или идентифицировать номер (250 грн/мес.). Плюс с услугой "Тарифная подписка" удастся получить скидку 10-15%, но нужно заплатить за несколько месяцев обслуживания наперед.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, родителям нужно тщательно выбирать мобильный тариф для детей. Подростки больше пользуются Интернетом, чем минутами на разговоры или SMS. Киевстар предлагает недорогой пакет услуг, который обеспечивает достаточным наполнением и не требует больших затрат.

Также мы писали, что мобильный оператор "ТриМоб" передал Vodafone лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве. Это позволит улучшить качество предоставления коммуникационных услуг и будет способствовать эффективному управлению частотным ресурсом Украины.