Найкращі мобільні тарифи для пенсіонерів — що обрати людям 60+ у травні

Пенсіонери на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Абоненти-пенсіонери потребують вигідних мобільних тарифів, які забезпечать необхідними обсягами послуг і запропонують економність. Люди похилого віку шукають пропозиції з низькою вартістю, легким підключенням і надійним зв’язком. Вони більше користуються хвилинами на розмови, ніж трафіком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мобільний тариф здатен задовольнити вимоги пенсіонерів.

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Найкращі тарифи для пенсіонерів

Київстар пропонує спеціальний пакет послуг для осіб з інвалідністю та клієнтів від 60 років під назвою "LOVE UA Комфорт Домашній". Тариф коштує всього 200 грн на місяць і забезпечує абонентів такими обсягами сервісів:

7 ГБ трафіку;

4,9 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки у мережі Київстару;

75 хвилин на розмови по Україні;

75 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Якщо наповнення не вистачає, можна скористатися двома Суперсилами на вибір. Це додаткові послуги, за які не потрібно доплачувати. У список Суперсил входить дротовий інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, 100 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, 5 ГБ трафіку по Україні, відсутність тарифікації в соцмережах і месенджерах.

Тариф для пенсіонерів від Київстару. Фото: скриншот

Клієнти Vodafone можуть активувати тариф Red Start за 240 грн на місяць. За такі гроші пенсіонери отримають:

20 ГБ мобільного трафіку;

безлім на розмови в мережі Vodafone;

200 хвилин по Україні;

200 SMS.

Вартість пакету послуг можна зменшити до 200 грн/міс. на наступні 12 місяців користування, якщо перенести номер у мережу від іншого оператора.

Додатково в тарифі — сервіс Online PASS, завдяки якому доступний безлімітний трафік на максимальній швидкості при користуванні застосунками Viber, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Coursera, Duolingo, Microsoft Teams тощо. Потрібно лише вчасно сплачувати за тариф, інакше послуга автоматично відключиться.

Тариф для пенсіонерів від Vodafone. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запустив новий тариф для абонентів IP-телефонії під назвою SIP PRO. З ним користувачі фіксованого зв’язку зможуть відображати номера мобільного діапазону для збільшення кількості відповідей клієнтів. Пропозицію ввели 16 травня 2025 року.

Також ми писали, що у 2025 році найкращим вибором для дітей і підлітків може стати тариф "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару. За 250 грн на місяць він надає 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 150 хвилин на дзвінки, 100 SMS і безплатний доступ до освітніх застосунків.