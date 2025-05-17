Лучшие мобильные тарифы для пенсионеров — что выбрать людям 60+ в мае

Лучшие тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать
Абоненты-пенсионеры нуждаются в выгодных мобильных тарифах, которые обеспечат необходимыми объемами услуг и предложат экономность. Пожилые люди ищут предложения с низкой стоимостью, легким подключением и надежной связью. Они больше пользуются минутами на разговоры, чем трафиком.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный тариф способен удовлетворить требования пенсионеров.
Лучшие тарифы для пенсионеров
Киевстар предлагает специальный пакет услуг для лиц с инвалидностью и клиентов от 60 лет под названием "LOVE UA Комфорт Домашний". Тариф стоит всего 200 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами сервисов:
- 7 ГБ трафика;
- 4,9 ГБ в роуминге;
- безлим на звонки в сети Киевстара;
- 75 минут на разговоры по Украине;
- 75 SMS;
- Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).
Если наполнения не хватает, можно воспользоваться двумя Суперсилами на выбор. Это дополнительные услуги, за которые не нужно доплачивать. В список Суперсил входит проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 100 минут на звонки по Украине и за границу, 5 ГБ в роуминге, 5 ГБ трафика по Украине, отсутствие тарификации в соцсетях и мессенджерах.
Клиенты Vodafone могут активировать тариф Red Start за 240 грн в месяц. За такие деньги пенсионеры получат:
- 20 ГБ мобильного трафика;
- безлим на разговоры в сети Vodafone;
- 200 минут по Украине;
- 200 SMS.
Стоимость пакета услуг можно уменьшить до 200 грн/мес. на следующие 12 месяцев пользования, если перенести номер в сеть от другого оператора.
Дополнительно в тарифе — сервис Online PASS, благодаря которому доступен безлимитный трафик на максимальной скорости при использовании приложений Viber, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Coursera, Duolingo, Microsoft Teams и др. Нужно только вовремя оплачивать тариф, иначе услуга автоматически отключится.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, Киевстар запустил новый тариф для абонентов IP-телефонии под названием SIP PRO. С ним пользователи фиксированной связи смогут отображать номера мобильного диапазона для увеличения количества ответов клиентов. Предложение ввели 16 мая 2025 года.
Также мы писали, что в 2025 году лучшим выбором для детей и подростков может стать тариф "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара. За 250 грн в месяц он предоставляет 20 ГБ трафика, безлим в сети, 150 минут на звонки, 100 SMS и бесплатный доступ к образовательным приложениям.
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