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Лучшие тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать

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Дата публикации 17 мая 2025 19:05
Лучшие мобильные тарифы для пенсионеров — что выбрать людям 60+ в мае
Пенсионеры на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Абоненты-пенсионеры нуждаются в выгодных мобильных тарифах, которые обеспечат необходимыми объемами услуг и предложат экономность. Пожилые люди ищут предложения с низкой стоимостью, легким подключением и надежной связью. Они больше пользуются минутами на разговоры, чем трафиком.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный тариф способен удовлетворить требования пенсионеров.

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Лучшие тарифы для пенсионеров

Киевстар предлагает специальный пакет услуг для лиц с инвалидностью и клиентов от 60 лет под названием "LOVE UA Комфорт Домашний". Тариф стоит всего 200 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами сервисов:

  • 7 ГБ трафика;
  • 4,9 ГБ в роуминге;
  • безлим на звонки в сети Киевстара;
  • 75 минут на разговоры по Украине;
  • 75 SMS;
  • Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Если наполнения не хватает, можно воспользоваться двумя Суперсилами на выбор. Это дополнительные услуги, за которые не нужно доплачивать. В список Суперсил входит проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 100 минут на звонки по Украине и за границу, 5 ГБ в роуминге, 5 ГБ трафика по Украине, отсутствие тарификации в соцсетях и мессенджерах.

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Тариф для пенсионеров от Киевстара. Фото: скриншот

Клиенты Vodafone могут активировать тариф Red Start за 240 грн в месяц. За такие деньги пенсионеры получат:

  • 20 ГБ мобильного трафика;
  • безлим на разговоры в сети Vodafone;
  • 200 минут по Украине;
  • 200 SMS.

Стоимость пакета услуг можно уменьшить до 200 грн/мес. на следующие 12 месяцев пользования, если перенести номер в сеть от другого оператора.

Дополнительно в тарифе — сервис Online PASS, благодаря которому доступен безлимитный трафик на максимальной скорости при использовании приложений Viber, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Coursera, Duolingo, Microsoft Teams и др. Нужно только вовремя оплачивать тариф, иначе услуга автоматически отключится.

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Тариф для пенсионеров от Vodafone. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар запустил новый тариф для абонентов IP-телефонии под названием SIP PRO. С ним пользователи фиксированной связи смогут отображать номера мобильного диапазона для увеличения количества ответов клиентов. Предложение ввели 16 мая 2025 года.

Также мы писали, что в 2025 году лучшим выбором для детей и подростков может стать тариф "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара. За 250 грн в месяц он предоставляет 20 ГБ трафика, безлим в сети, 150 минут на звонки, 100 SMS и бесплатный доступ к образовательным приложениям.

пенсионеры Киевстар Vodafone связь мобильные операторы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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