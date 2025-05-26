Смена мобильного оператора — к кому массово убегают абоненты

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В апреле 2024 года более 27 тысяч украинцев сменили мобильного оператора, сохранив свой номер телефона. Больше всего абонентов перешло к lifecell, тогда как больше всего клиентов потеряла компания Vodafone.

О том, кто из мобильных операторов получил больше всего абонентов, которые воспользовались функцией переноса номера, объяснили специалисты Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

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Кто потерял больше всего пользователей

Согласно данным комиссии, в апреле ситуация среди ведущих операторов выглядела так:

lifecell потерял — 5 968 абонентов;

Киевстар потерял — 10 195 абонентов;

Vodafone потерял 11 022 абонента.

Кроме того, 29 клиентов оставили Интертелеком, а 118 — Тримоб.

Статистика миграции абонентов. Фото: Скриншот/НКЭК

К кому перешло больше всего абонентов

Наиболее активно абоненты выбирали lifecell как нового мобильного провайдера — на его сеть перешло 16 169 номеров. Кроме этого:

Vodafone принял 5 227 номеров;

Киевстар — 5 897;

Интертелеком — 18;

Тримоб — 21.

Кто получил больше всего абонентов. Фото: Скриншот/НКЭК

Причины переходов в отчете НКЭК не указаны, однако ранее резкое увеличение количества заявок на перенос номеров в lifecell наблюдалось в конце 2024 года. Этот всплеск объясняли ростом тарифов у конкурентов, на что lifecell ответил более доступными предложениями.

Чем lifecell привлекает украинцев

lifecell остается самым выгодным по цене оператором среди "большой тройки". Кроме того, клиенты, которые перенесут свои номера от других провайдеров, получают более выгодные условия. Например, Тариф "Макси" обойдется таким абонентам всего в 190 грн на 4 недели, что составляет примерно 6,79 грн в день. За эту сумму пользователь получит:

Интернет: 25 ГБ или безлимит при своевременной оплате (акция "Мега безлимит"). Звонки: 750 минут + 750 минут на все сети в Украине, кроме lifecell (при условии своевременной оплаты). Роуминг: 20 ГБ интернета в рамках акции "Гигабайты без границ". Безлимит на звонки внутри сети lifecell. Безлимит на популярные приложения: Telegram, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, WhatsApp и другие. Возможность раздачи интернета без дополнительной платы.

В компании действуют специальные условия для студентов (lifecell Campus — скидка 10%), а также предоставляется возможность дополнительной экономии до 15% с услугой "Тарифная подписка" (если оплатить 12 пакетов услуг наперед).

Ранее мы писали, что один из ведущих мобильных операторов сообщил своим абонентам о внедрении нового тарифного плана. Он пригодится клиентам Киевстара, которые нуждаются в услугах фиксированной связи.

Также мы рассказывали, что мобильные операторы время от времени меняют условия тарифов или запускают новые предложения. Однако многие пользователи остаются не в курсе таких обновлений — обычно из-за игнорирования системных оповещений или невнимательности к ним.