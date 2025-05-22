Київстар знизив вартість послуги на 50% — за що абоненти заплатять вдвічі менше

Київстар оголосив знижку 50% — яка послуга коштує вдвічі дешевше
Київстар пропонує абонентам послугу замовлення красивого номера. Мобільний оператор забезпечує клієнтів різними критеріями відбору, завдяки чому комбінація цифр стає унікальною. До 31 травня 2025 року діятиме знижка 50% на деякі номери.
Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.
Скільки коштують красиві номери
Мобільний оператор дозволяє купувати різни типи комбінацій, що сформовані на основі конкретного критерію. Плюс існує можливість підбирати номери в кількох категоріях, зокрема:
- простий — використання лише цифр, які вказав замовник, без додаткових умов;
- срібний — цифри повторюються або розміщуються дзеркально;
- золотий — містить три цифри, що повторюються або розташовуються у порядку зростання/спадання;
- платиновий — чотири однакові цифри, які йдуть підряд.
Номери в цих категоріях відрізняються не тільки підбором комбінацій, але й ціною: 600, 800, 2 000 та 3 000 грн відповідно. Проте до 31 травня діє акційна пропозиція від Київстару, завдяки якій абоненти зможуть заощадити 50% вартості. Знижка поширюється лише на категорію простих номерів — замість 600 грн потрібно заплатити 300 грн.
Типи красивих номерів
На вибір клієнтів дається кілька типів комбінацій, один із них доведеться обрати для формування різних варіантів номерів:
- "Схожий номер" — подібний до того, який вказав замовник;
- "З кодом 077" — будь-які комбінації цифр з новим кодом;
- "Зберіть самі" — розміщення гарного поєднання цифр, де заманеться клієнту;
- "Улюблене число" — додавання в номер числа, яке приносить удачу чи найбільше подобається;
- "Гарний "хвіст" — вибір лише останніх цифр у комбінації;
- "Особлива дата" — збереження в номері важливої дати.
Оплатити послугу можна кількома способами: карткою Visa чи Mastercard онлайн, а також готівкою у фізичному магазині Київстару. При оформленні замовлення потрібно обрати новий тариф передплати для активації, його підключення оплачується окремо.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Київстар запустив новий тариф для абонентів IP-телефонії під назвою SIP PRO. Його перевагою є відображення номера мобільного діапазону (067, 096, 097 тощо) для збільшення кількості відповідей клієнтів.
Також ми писали, в якого мобільного оператора послуги дешевші — Київстару, Vodafone чи lifecell. Компанії пропонують абонентам тарифи на різний гаманець, але середні чеки відрізняються. Це стало відомо після оприлюднення фінансових результатів за перший квартал 2025 року.
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