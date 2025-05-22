Київстар знизив вартість послуги на 50% — за що абоненти заплатять вдвічі менше

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Київстар пропонує абонентам послугу замовлення красивого номера. Мобільний оператор забезпечує клієнтів різними критеріями відбору, завдяки чому комбінація цифр стає унікальною. До 31 травня 2025 року діятиме знижка 50% на деякі номери.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Скільки коштують красиві номери

Мобільний оператор дозволяє купувати різни типи комбінацій, що сформовані на основі конкретного критерію. Плюс існує можливість підбирати номери в кількох категоріях, зокрема:

простий — використання лише цифр, які вказав замовник, без додаткових умов;

срібний — цифри повторюються або розміщуються дзеркально;

золотий — містить три цифри, що повторюються або розташовуються у порядку зростання/спадання;

платиновий — чотири однакові цифри, які йдуть підряд.

Номери в цих категоріях відрізняються не тільки підбором комбінацій, але й ціною: 600, 800, 2 000 та 3 000 грн відповідно. Проте до 31 травня діє акційна пропозиція від Київстару, завдяки якій абоненти зможуть заощадити 50% вартості. Знижка поширюється лише на категорію простих номерів — замість 600 грн потрібно заплатити 300 грн.

Вартість красивих номерів Київстару. Фото: скриншот

Типи красивих номерів

На вибір клієнтів дається кілька типів комбінацій, один із них доведеться обрати для формування різних варіантів номерів:

"Схожий номер" — подібний до того, який вказав замовник;

"З кодом 077" — будь-які комбінації цифр з новим кодом;

"Зберіть самі" — розміщення гарного поєднання цифр, де заманеться клієнту;

"Улюблене число" — додавання в номер числа, яке приносить удачу чи найбільше подобається;

"Гарний "хвіст" — вибір лише останніх цифр у комбінації;

"Особлива дата" — збереження в номері важливої дати.

Оплатити послугу можна кількома способами: карткою Visa чи Mastercard онлайн, а також готівкою у фізичному магазині Київстару. При оформленні замовлення потрібно обрати новий тариф передплати для активації, його підключення оплачується окремо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запустив новий тариф для абонентів IP-телефонії під назвою SIP PRO. Його перевагою є відображення номера мобільного діапазону (067, 096, 097 тощо) для збільшення кількості відповідей клієнтів.

Також ми писали, в якого мобільного оператора послуги дешевші — Київстару, Vodafone чи lifecell. Компанії пропонують абонентам тарифи на різний гаманець, але середні чеки відрізняються. Це стало відомо після оприлюднення фінансових результатів за перший квартал 2025 року.