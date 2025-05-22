Киевстар снизил стоимость услуги на 50% — за что абоненты заплатят вдвое меньше

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Киевстар предлагает абонентам услугу заказа красивого номера. Мобильный оператор обеспечивает клиентов различными критериями отбора, благодаря чему комбинация цифр становится уникальной. До 31 мая 2025 года будет действовать скидка 50% на некоторые номера.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Сколько стоят красивые номера

Мобильный оператор позволяет покупать разные типы комбинаций, которые сформированы на основе конкретного критерия. Плюс существует возможность подбирать номера в нескольких категориях, в частности:

простой — использование только цифр, которые указал заказчик, без дополнительных условий;

серебряный — цифры повторяются или размещаются зеркально;

золотой — содержит три цифры, которые повторяются или располагаются в порядке возрастания/убывания;

платиновый — четыре одинаковые цифры, идущие подряд.

Номера в этих категориях отличаются не только подбором комбинаций, но и ценой: 600, 800, 2 000 и 3 000 грн соответственно. Однако до 31 мая действует акционное предложение от Киевстара, благодаря которому абоненты могут сэкономить 50% стоимости. Скидка распространяется только на категорию простых номеров — вместо 600 грн нужно заплатить 300 грн.

Стоимость красивых номеров Киевстара. Фото: скриншот

Типы красивых номеров

На выбор клиентов дается несколько типов комбинаций, один из них придется выбрать для формирования разных вариантов номеров:

"Похожий номер" — подобный тому, который указал заказчик;

"С кодом 077" — любые комбинации цифр с новым кодом;

"Соберите сами" — размещение красивого сочетания цифр, где заблагорассудится клиенту;

"Любимое число" — добавление в номер числа, которое приносит удачу или больше всего нравится;

"Красивый "хвост" — выбор только последних цифр в комбинации;

"Особая дата" — сохранение в номере важной даты.

Оплатить услугу можно несколькими способами: картой Visa или Mastercard онлайн, а также наличными в физическом магазине Киевстара. При оформлении заказа нужно выбрать новый тариф подписки для активации, его подключение оплачивается отдельно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар запустил новый тариф для абонентов IP-телефонии под названием SIP PRO. Его преимуществом является отображение номера мобильного диапазона (067, 096, 097 и т.д.) для увеличения количества ответов клиентов.

Также мы писали, у какого мобильного оператора услуги дешевле — Киевстара, Vodafone или lifecell. Компании предлагают абонентам тарифы на разный кошелек, но средние чеки отличаются. Это стало известно после обнародования финансовых результатов за первый квартал 2025 года.