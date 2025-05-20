Київстар, Vodafone чи lifecell — кому абоненти платять менше за послуги

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Київстар, Vodafone та lifecell оприлюднили фінансові результати за перший квартал 2025 року. Стало відомо, хто з мобільних операторів має рекордний виторг, хто втратив найбільше абонентів, а в кого знизився прибуток через реструктуризацію боргів.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

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За результати першого кварталу 2025 року рекордним виторгом може похвалитися найбільший мобільний оператор за кількістю абонентів — Київстар. Його показник становить 10,7 млрд гривень, що більше на 49,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Але враховуючи збитки від кібератаки наприкінці 2023-го, реальне зростання — приблизно 20%.

Що стосується Vodafone, то його чистий прибуток впав на 24%. Причина — реструктуризація євробондів у лютому. Компанія домовилася відтермінувати погашення на понад два роки за умови підвищення ставки до 9,6%, виплати винагороди в розмірі 2% та закриття частини боргу у 2025 році (майже 100 млн доларів).

Попри негаразди, загальний виторг Vodafone у першому кварталі виріс на 14% — до 6,59 млрд гривень. А lifecell зміг добитися збільшення чистого прибутку на 22,3% — до 664 млн гривень, виторг виріс на 18,6% — до 2,7 млрд гривень.

Масова міграція абонентів

Київстар має рекордний виторг, але стикнувся з масштабною втратою клієнтів. Від мобільного оператора пішли 1,3 млн абонентів порівняно з першим кварталом 2024-го. Колишній член правління Інтернет асоціації України Олександр Глущенко назвав причини масової міграції:

зростання тарифів у грудні та січні;

легка процедура переносу номера до конкурентів.

Vodafone втратив за перші три місяці поточного року 0,6% клієнтів, натомість абонентська база lifecell наблизилася до історичного максимуму в другому кварталі 2024-го. За підрахунками керівники аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, компанія наростила 3% бази.

Причини очевидні — lifecell втримує статус найбільш бюджетного мобільного оператора України. Київстар і Vodafone підняли вартість тарифів наприкінці 2024 року, а lifecell запропонував абонентам дешеві пакети послуг. Це привабило українців, які масово скористалися сервісом переносу номера.

Середній чек Київстару становить 140,6 грн, показник Vodafone піднявся до 128,1 грн, а lifecell утримує його на рівні 115-120 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі клієнти Vodafone поскаржилися на відключення послуги "Рік без абонплат". Одна з користувачок отримала повідомлення від оператора, що сервіс вимкнули через несплату. Компанія обіцяла розібратися в ситуації та виправити проблему.

Також ми писали, які тарифні плани найкраще підійдуть пенсіонерам у травні 2025 року. Київстар, Vodafone і lifecell пропонують бюджетні пакети послуг, хоча не всі оператори запровадили спеціальні пропозиції для людей похилого віку.