Киевстар, Vodafone или lifecell — кому абоненты платят меньше за услуги

Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Киевстар, Vodafone и lifecell обнародовали финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Стало известно, кто из мобильных операторов имеет рекордную выручку, кто потерял больше всего абонентов, а у кого снизилась прибыль из-за реструктуризации долгов.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

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Доходы Киевстара, Vodafone и lifecell

По результатам первого квартала 2025 года рекордной выручкой может похвастаться крупнейший мобильный оператор по количеству абонентов — Киевстар. Его показатель составляет 10,7 млрд гривен, что больше на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но учитывая убытки от кибератаки в конце 2023-го, реальный рост — примерно 20%.

Что касается Vodafone, то его чистая прибыль упала на 24%. Причина — реструктуризация евробондов в феврале. Компания договорилась отсрочить погашение более чем на два года при условии повышения ставки до 9,6%, выплаты вознаграждения в размере 2% и закрытия части долга в 2025 году (почти 100 млн долларов).

Несмотря на проблемы, общая выручка Vodafone в первом квартале выросла на 14% — до 6,59 млрд гривен. А lifecell смог добиться увеличения чистой прибыли на 22,3% — до 664 млн гривен, выручка выросла на 18,6% — до 2,7 млрд гривен.

Массовая миграция абонентов

Киевстар имеет рекордную выручку, но столкнулся с масштабной потерей клиентов. От мобильного оператора ушли 1,3 млн абонентов по сравнению с первым кварталом 2024-го. Бывший член правления Интернет ассоциации Украины Александр Глущенко назвал причины массовой миграции:

рост тарифов в декабре и январе;

легкая процедура переноса номера к конкурентам.

Vodafone потерял за первые три месяца текущего года 0,6% клиентов, зато абонентская база lifecell приблизилась к историческому максимуму во втором квартале 2024-го. По подсчетам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, компания нарастила 3% базы.

Причины очевидны — lifecell удерживает статус самого бюджетного мобильного оператора Украины. Киевстар и Vodafone подняли стоимость тарифов в конце 2024 года, а lifecell предложил абонентам дешевые пакеты услуг. Это привлекло украинцев, которые массово воспользовались сервисом переноса номера.

Средний чек Киевстара составляет 140,6 грн, показатель Vodafone поднялся до 128,1 грн, а lifecell удерживает его на уровне 115-120 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые клиенты Vodafone пожаловались на отключение услуги "Год без абонплат". Одна из пользовательниц получила сообщение от оператора, что сервис выключили за неуплату. Компания обещала разобраться в ситуации и исправить проблему.

Также мы писали, какие тарифные планы лучше всего подойдут пенсионерам в мае 2025 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают бюджетные пакеты услуг, хотя не все операторы ввели специальные предложения для пожилых людей.