Киевстар предупредил об изменениях в обслуживании — что произойдет и когда

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в услугах. Один из бюджетных тарифов Киевстара закроют для новых пользователей, то есть подключение станет невозможным. Корпоративных клиентов тоже ждут нововведения.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Какой тариф закроют для украинцев

Абоненты не смогут активировать тариф "Нагода" для Домашнего Интернета. Он стоит всего 50 грн в течение первых 6 месяцев пользования и предоставляет клиентам мобильного оператора скорость до 100 Мбит/с. Стандартная стоимость — 100 грн/мес.

"С 1 июня 2025 года абоненты Киевстар больше не смогут подключить специальный тариф "Нагода". Он обеспечивал доступ к скоростному интернету за 50 грн/мес в течение первых полгода. Если вы уже подключили Нагоду, сможете и дальше пользоваться этим тарифом без изменений", — написали в компании.

Кроме этого пакета, на выбор абонентов есть тарифы "Удача" (200 грн/мес.), "Дом" (350 грн/мес.), "Оберег РІК" (165 грн/мес.) и "Оберег" (200 грн/мес.).

Изменения для бизнес-клиентов

С 30 мая 2025 года для бизнес-абонентов изменятся условия услуги "Корпоративная VPN сеть". Новым пользователям закроют для подключения некоторые пакеты, предоставляемые в рамках сервиса, а именно:

GPRS VPN SMALL new;

GPRS VPN 20 new;

GPRS VPN 100 new;

GPRS VPN 1000 new;

GPRS VPN 5000;

Безлимитный 3G 512K;

Безлимит 3G 1024K.

Опять же, нынешние получатели услуг смогут и дальше пользоваться ими. Для детального информирования о нововведениях рекомендуется обратиться к персональному менеджеру или позвонить по номеру 466. Стоит уточнить, что корпоративная VPN сеть способна защитить оборудование и рабочие станции от злоумышленников, сохранить бизнес от внешних угроз.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар объявил скидку 50% на простые комбинации цифр в рамках услуги "Красивый номер". Абонентам нужно заплатить всего 300 грн вместо 600 грн. Акция будет действовать до 31 мая 2025 года, после чего вернется стандартная цена.

Также мы писали, какие тарифные планы лучше всего подойдут пенсионерам в 2025 году. Пожилые люди почти не пользуются интернетом, они нуждаются в большем количестве минут на разговоры. От этого критерия стоит отталкиваться, выбирая мобильного оператора.