Киевстар закроет самый дешевый тариф — что украинцы не смогут подключить

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Киевстар предупредил абонентов о закрытии популярного тарифного плана. Он станет недоступным для новых подключений, но действующие абоненты смогут в дальнейшем им пользоваться. Пакет услуг имеет большой спрос, поскольку предназначен непосредственно для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Реклама

Читайте также:

Какой тариф закроют

Мобильный оператор решил закрыть тариф "LOVE UA Комфорт Домашний", который стоит всего 200 грн/мес. Он предназначен для отдельных категорий клиентов, в частности людей от 60 лет и абонентов с инвалидностью.

"С 6 июня 2025 года абоненты, желающие подключить тариф "LOVE UA Комфорт Домашний", не смогут этого сделать. Он закрывается для новых подключений: оформить контракт, перейти с предоплаты или сменить тариф будет невозможно", — говорится на сайте Киевстара.

Для действующих пользователей условия обслуживания не изменятся, предложение будет работать в дальнейшем. Однако в июне мобильный оператор запустит новый тарифный план на замену закрытому. Информация о нем скоро появится на информационных ресурсах компании.

Что входит в тариф от Киевстара

За свою стоимость пакет услуг включает:

7 ГБ трафика;

4,9 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети Киевстара;

75 минут на разговоры по Украине;

75 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video);

отсутствие тарификации при использовании мобильных приложений (Google Meet, Prometheus, Kindle, Zoom, TED, Teams, Coursera и т.д.).

Также пакет содержит две Суперсилы на выбор. Это дополнительные услуги, за которые не нужно доплачивать деньги. Если не хватает базового наполнения, можно увеличить его путем активации конкретной Суперсилы. В список входит:

домашний проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с;

100 минут на другие сети и за границу (на номера Польши, Италии, Испании, Молдовы, Румынии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая и Индии);

5 ГБ в роуминге;

5 ГБ трафика в Украине;

отсутствие тарификации для социальных сетей и мессенджеров (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok).

До 6 июня еще можно подключить тариф. Нужно прийти в магазин Киевстара с паспортом/ID-картой и идентификационным кодом. Лицам с инвалидностью надо иметь удостоверение или справку МСЭК с указанием группы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell выпустил в продажу стартовый пакет "Турбота" с тарифом для пенсионеров. Всего за 100 грн/мес. абоненты получат безлимитные звонки в сети lifecell, 1000 минут на разговоры по Украине и 20 ГБ трафика.

Также мы писали, что мобильный оператор lifecell продлил бесплатный роуминг для украинцев в Европе до конца 2025 года, а Vodafone — до 30 ноября. Абоненты могут пользоваться гигабайтами и минутами за пределами Украины без доплат.