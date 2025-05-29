Тариф від lifecell для пенсіонерів — що можна підключити всього за 100 грн

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мобільні оператори України пропонують абонентам тарифи на різний гаманець. Деякі компанії розробляють окремі пакети послуг для осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей тощо, надаючи необхідні сервіси за вигідною ціною. Постає питання, чи існує спеціальна пропозиція для людей похилого віку в lifecell.

Про це мобільний оператор розповів в ексклюзивному коментарі у відповідь на офіційний запит Новини.LIVE.

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Тариф від lifecell для пенсіонерів

В переліку доступних для підключення тарифних планів на сайті компанії немає інформації про окремі пропозиції для пенсіонерів. Українці можуть обрати пакети послуг "Максі", "Мега" і "Смарт Сім'я", але їх стандартна вартість вища за середній сегмент. Тоді як люди похилого віку потребують бюджетного мобільного зв’язку.

Але в lifecell повідомили, що відбувся запуск нового спеціального тарифу всього за 100 грн/міс., який буде корисним саме людям похилого віку.

"lifecell пропонує широкий вибір тарифних планів і регулярно запускає нові акційні пропозиції та сервіси. Наразі в рамках пілотного проєкту компанія запустила тариф "Турбота", розроблений саме для абонентів від 60 років. В тестовий період тариф доступний для підключення лише в окремих магазинах Київській області", — відповів оператор на запит Новини.LIVE.

За свою вартість пакет "Турбота" включає:

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

1000 хвилин на розмови по Україні;

20 ГБ трафіку;

безлімітний інтернет для популярних застосунків (YouTube, Facebook, TikTok, Viber тощо).

Стартові пакети доступні для купівлі тільки в Київській області. Їх реалізують через деякі відділення Укрпошти та фізичні магазини компанії. Також lifecell пропонує річну підписку на тарифний план вартістю 1020 грн (12 місяців користування).

Що формує вартість зв’язку в lifecell

Наприкінці 2024 року Київстар підняв вартість багатьох тарифів, слідом цінову політику переглянули Vodafone та lifecell. Чимало абонентів тоді обурилися різким збільшенням витрат на зв'язок/інтернет. Виникає питання, що формує ціни на послуги мобільних операторів України.

Новини.LIVE отримали ексклюзивний коментар від lifecell стосовно чинників, які впливають на ціноутворення. Як з’ясувалося, вартість зв’язку враховує низку економічних факторів, а також системні інвестиції у розвиток мережі.

"Ми постійно розширюємо покриття, покращуємо якість зв’язку, проводимо модернізацію обладнання, впроваджуємо нові продукти і сервіси. Водночас компанія стикається зі зростанням витрат на електроенергію, пальне, оренду, податки та інші ресурси", — констатували в lifecell.

В умовах повномасштабної війни операторам доводиться виділяти частину фінансових ресурсів на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання. Не варто забувати про необхідність встановлення резервних джерел живлення, які забезпечували українців зв’язком у періоди відключень світла.

А ще є потреба регулярно посилювати захист інфраструктури від фізичних і кіберзагроз. Згадайте лише атаку на Київстар у грудні 2023 року, коли абоненти залишилися без доступу до мережі. Всі ці фактори впливають на цінову політику та змушують компанії переглядати вартість тарифів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Vodafone можуть отримати знижку на оплату тарифного плану, якщо перенесуть мобільний номер іншого оператора в мережу. При цьому збережеться код — 063, 096, 067 тощо. За тариф Turbo, наприклад, доведеться платити 200 грн замість 270 грн.

Також ми писали, що Київстар закриє для нових підключень тариф "Нагода" з 1 червня 2025 року. Він коштує всього 50 грн/міс. і забезпечує домашнім інтернетом на швидкості до 100 Мбіт/с. На вибір клієнтів присутні чотири інші пакети послуг.