Тариф от lifecell для пенсионеров — что можно подключить всего за 100 грн

Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают абонентам тарифы на разный кошелек. Некоторые компании разрабатывают отдельные пакеты услуг для лиц с инвалидностью, пенсионеров, детей и т.д., предоставляя необходимые сервисы по выгодной цене. Возникает вопрос, существует ли специальное предложение для пожилых людей в lifecell.

Об этом мобильный оператор рассказал в эксклюзивном комментарии в ответ на официальный запрос Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Тариф от lifecell для пенсионеров

В перечне доступных для подключения тарифных планов на сайте компании нет информации об отдельных предложениях для пенсионеров. Украинцы могут выбрать пакеты услуг "Макси", "Мега" и "Смарт Семья", но их стандартная стоимость выше среднего сегмента. Тогда как пожилые люди нуждаются в бюджетной мобильной связи.

Но в lifecell сообщили, что состоялся запуск нового специального тарифа всего за 100 грн/мес., который будет полезным именно для пожилых людей.

"lifecell предлагает широкий выбор тарифных планов и регулярно запускает новые акционные предложения и сервисы. Сейчас в рамках пилотного проекта компания запустила тариф "Турбота", разработанный именно для абонентов от 60 лет. В тестовый период тариф доступен для подключения только в отдельных магазинах Киевской области", — ответил оператор на запрос Новини.LIVE.

За свою стоимость пакет "Турбота" включает:

безлимитные звонки в сети lifecell;

1000 минут на разговоры по Украине;

20 ГБ трафика;

безлимитный интернет для популярных приложений (YouTube, Facebook, TikTok, Viber и т.д.).

Стартовые пакеты доступны для покупки только в Киевской области. Их реализуют через некоторые отделения Укрпошты и физические магазины компании. Также lifecell предлагает годовую подписку на тарифный план стоимостью 1020 грн (12 месяцев пользования).

Что формирует стоимость связи в lifecell

В конце 2024 года Киевстар поднял стоимость многих тарифов, следом ценовую политику пересмотрели Vodafone и lifecell. Многие абоненты тогда возмутились резким увеличением расходов на связь/интернет. Возникает вопрос, что формирует цены на услуги мобильных операторов Украины.

Новини.LIVE получили эксклюзивный комментарий от lifecell относительно факторов, которые влияют на ценообразование. Как выяснилось, стоимость связи учитывает ряд экономических факторов, а также системные инвестиции в развитие сети.

"Мы постоянно расширяем покрытие, улучшаем качество связи, проводим модернизацию оборудования, внедряем новые продукты и сервисы. Одновременно компания сталкивается с ростом расходов на электроэнергию, топливо, аренду, налоги и другие ресурсы", — констатировали в lifecell.

В условиях полномасштабной войны операторам приходится выделять часть финансовых ресурсов на восстановление поврежденного в результате обстрелов оборудования. Не стоит забывать о необходимости установки резервных источников питания, которые обеспечивали украинцев связью в периоды отключений света.

А еще есть необходимость регулярно усиливать защиту инфраструктуры от физических и киберугроз. Вспомните только атаку на Киевстар в декабре 2023 года, когда абоненты остались без доступа к сети. Все эти факторы влияют на ценовую политику и заставляют компании пересматривать стоимость тарифов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Vodafone могут получить скидку на оплату тарифного плана, если перенесут мобильный номер другого оператора в сеть. При этом сохранится код — 063, 096, 067 и др. За тариф Turbo, например, придется платить 200 грн вместо 270 грн.

Также мы писали, что Киевстар закроет для новых подключений тариф "Нагода" с 1 июня 2025 года. Он стоит всего 50 грн/мес. и обеспечивает домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с. На выбор клиентов присутствуют четыре других пакета услуг.