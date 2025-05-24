Економія на тарифах lifecell — як отримати три пакети послуг за ціною одного

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На початку 2025 року мобільні оператори України підняли вартість своїх тарифів. lifecell досі тримає планку бюджетного постачальника послуг зв’язку, але ціни компанії не стоять на місці. Щоб дати абонентам можливість економити, lifecell запровадив корисну акцію.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

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Як знизити вартість тарифу lifecell

До 31 липня включно діятиме акція "Своя SIM", яка дозволяє заплатити за один пакет послуг у межах активованого тарифного плану, а натомість отримати одразу три. Потрібно лише виконати умову вигідної пропозиції — перенести мобільний номер на стару SIM-карту lifecell.

"Якщо маєте стару активну SIM-карту lifecell (з кодом оператора 063, 093, 073), активовану в мобільній мережі до 30.04.2025 (включно), можете перенести на неї свій номер іншого мобільного оператора й отримати три пакети послуг замість одного", — йдеться на сайті.

Акція поширюється на доступні для підключення тарифи передплати, окрім "Лайфсет S", "Лайфсет M" "Лайфсет L" "Лайфсет XL" та "Єдиний". Алгоритм дій абонентів має такий вигляд:

подати заявку на сайті чи в магазині lifecell;

пройти ідентифікацію через BankID/КЕП або з паспортом громадянина;

в розділі "Перевірити статус заявки" вибрати "Хочу перенести самостійно";

клікнути на "Своя SIM lifecell";

ввести номер старої SIM-карти;

в день перенесення мобільного номера вставити сімку у смартфон;

вибрати й оплатити тарифний план, скориставшись застосунком My lifecell.

Що цікаво, після перенесення збережуться обидва номери. Тобто клієнти можуть використовувати дві комбінації на одному гаджеті в межах послуги "Закріплений номер". Залишки на рахунку, а саме кошти, хвилини, гігабайти, SMS тощо, стануть доступні для застосування після закінчення процедури.

Якщо виникне потреба відключити послугу "Закріплений номер", потрібно буде набрати *727#. Варто попередити українців, що будь-які знижки та програма лояльності від lifecell несумісні з цією акцією. Також вона не поширюється на тарифи, придбані на умовах послуги "Тарифна підписка".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть замовити унікальний красивий номер, заплативши від 600 до 3 000 грн. Стільки коштує послуга підбору ексклюзивної комбінації цифр. Але клієнтам знизили вартість простих номерів на 50% — до 300 грн.

Також ми писали, в якого українського мобільного оператора дешевші послуги зв’язку у 2025 році. Нам вдалося дізнатися середній чек клієнтів Київстару, Vodafone та lifecell.