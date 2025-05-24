Экономия на тарифах lifecell — как получить три пакета услуг по цене одного

Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В начале 2025 года мобильные операторы Украины подняли стоимость своих тарифов. lifecell до сих пор держит планку бюджетного поставщика услуг связи, но цены компании не стоят на месте. Дабы дать абонентам возможность экономить, lifecell ввел полезную акцию.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

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Как снизить стоимость тарифа lifecell

До 31 июля включительно будет действовать акция "Своя SIM", которая позволяет заплатить за один пакет услуг в рамках активированного тарифного плана, а взамен получить сразу три. Нужно лишь выполнить условие выгодного предложения — перенести мобильный номер на старую SIM-карту lifecell.

"Если есть старая активная SIM-карта lifecell (с кодом оператора 063, 093, 073), активированная в мобильной сети до 30.04.2025 (включительно), можете перенести на нее свой номер другого мобильного оператора и получить три пакета услуг вместо одного", — говорится на сайте.

Акция распространяется на доступные для подключения тарифы подписки, кроме "Лайфсет S", "Лайфсет M" "Лайфсет L" "Лайфсет XL" и "Единый". Алгоритм действий абонентов выглядит так:

подать заявку на сайте или в магазине lifecell;

пройти идентификацию через BankID/КЭП или с паспортом гражданина;

в разделе "Проверить статус заявки" выбрать "Хочу перенести самостоятельно";

кликнуть на "Своя SIM lifecell";

ввести номер старой SIM-карты;

в день переноса мобильного номера вставить симку в смартфон;

выбрать и оплатить тарифный план, воспользовавшись приложением My lifecell.

Что интересно, после переноса сохранятся оба номера. То есть клиенты могут использовать две комбинации на одном гаджете в рамках услуги "Закрепленный номер". Остатки на счету, а именно деньги, минуты, гигабайты, SMS и т.д., станут доступны для применения после окончания процедуры.

Если возникнет необходимость отключить услугу "Закрепленный номер", нужно будет набрать *727#. Стоит предупредить украинцев, что любые скидки и программа лояльности от lifecell несовместимы с этой акцией. Также она не распространяется на тарифы, приобретенные на условиях услуги "Тарифная подписка".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут заказать уникальный красивый номер, заплатив от 600 до 3 000 грн. Столько стоит услуга подбора эксклюзивной комбинации цифр. Но клиентам снизили стоимость простых номеров на 50% — до 300 грн.

Также мы писали, у какого украинского мобильного оператора дешевле услуги связи в 2025 году. Нам удалось узнать средний чек клиентов Киевстара, Vodafone и lifecell.