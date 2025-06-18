Тарифи для пенсіонерів у червні — найдешевші пропозиції Vodafone, Київстар і lifecell

Жінка з телефоном в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мобільні оператори України пропонують різноманітні тарифні плани для своїх абонентів та нових користувачів. Вартість місячного пакету послуг зазвичай залежить від кількості хвилин для дзвінків, гігабайт інтернету та інших сервісів, які він включає.

Про найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів в червні розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Найвигідніші пропозиції від Vodafone та Київстар

Найвигідніший тариф від Vodafone — це "Red Start Контракт". Його базова вартість становить 240 грн/місяць, але, якщо пенсіонер перенесе свій номер від іншого оператора, ціна зменшується до 200 грн. За цю суму абонент отримує безлімітні дзвінки в мережі, 200 хвилин по Україні, а також 20 ГБ інтернету та 200 СМС.

Вигідний тариф Vodafone. Фото: Скриншот

Київстар — це єдиний оператор в якого є тариф саме для пенсіонерів. Його можна підключити лише в фірмовому магазині оператора. Мова про тариф — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". За 220 гривень абоненти отримують:

100 СМС по Україні. Мобільний інтернет — 2 ГБ. Домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Мобільний інтернет в Україні та в країнах Роумінг як вдома — 8 ГБ Безлімітні дзвінки в мережі Київстар та 100 хвилин на інші мобільні та міські номери по Україні. Також можна обрати одну із доступних суперсил (+100 хвилин на інші мережі та за кордон, додатково 5 ГБ у роумінгу, дзвінки безлім тощо).

Вигідний тариф Київстар. Фото: Скриншот

Який тариф для пенсіонерів найвигідніший в червні

Оператор lifecell пропонує найвигідніший тариф — "Максі". Хоча базова вартість пакета послуг становить 300 гривень, її можна суттєво знизити. Якщо номер прив'язати до паспортних даних, ціна зменшиться до 250 грн/місяць. Ще більшу знижку мають абоненти, які переносять свій номер від іншого оператора. Для них вартість послуг на 4 тижні становитиме всього 190 грн. За ці гроші абоненти отримують:

Безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell. Інтернет: 25 ГБ або безліміт, якщо сплачувати тариф вчасно (акція "Мега безліміт"). Роумінг: 20 ГБ інтернету за кордоном у межах акції "Гігабайти без кордонів". Дзвінки: 750 хвилин на всі номери в Україні (крім lifecell) + ще 750 хвилин у разі своєчасної оплати.

Вигідний тариф lifecell. Фото: Скриншот

Окрім того, тариф передбачає можливість безплатно роздавати інтернет на інші пристрої, а також відсутність тарифікації трафіку при користуванні популярними додатками.

Отже, в червні найнижчу вартість тарифного плану для пенсіонерів пропонує lifecell — лише 190 грн/місяць для тих, хто переносить свій номер. Проте інші оператори: Vodafone і Київстар — також мають вигідні пропозиції з безлімітними дзвінками, інтернетом та бонусами. Тож вибір залежить від потреб конкретного користувача.

Раніше ми писали, що один із провідних мобільних операторів України оголосив про 50-відсоткову знижку на окремі послуги. Користувачі "Київстар" зможуть оплачувати лише половину вартості IoT-тарифів протягом дванадцяти місяців.

Також ми розповідали, що з початку 2025 року мобільні оператори України, серед яких Vodafone, Київстар та lifecell, переглянули ціни на свої пакети послуг у бік підвищення. Таке оновлення тарифів викликало невдоволення серед частини користувачів і призвело до зростання кількості переходів до інших операторів зі збереженням номера.