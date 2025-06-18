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Мобильная связь для пенсионеров — какой тариф самый выгодный

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 15:15
Тарифы для пенсионеров в июне — самые дешевые предложения Vodafone, Киевстар и lifecell
Женщина с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Самые выгодные предложения от Vodafone и Киевстар Какой тариф для пенсионеров самый выгодный в июне

Мобильные операторы Украины предлагают разнообразные тарифные планы для своих абонентов и новых пользователей. Стоимость месячного пакета услуг обычно зависит от количества минут для звонков, гигабайт интернета и других сервисов, которые он включает.

О самом дешевом мобильном тарифе для пенсионеров в июне рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Самые выгодные предложения от Vodafone и Киевстар

Самый выгодный тариф от Vodafone — это "Red Start Контракт". Его базовая стоимость составляет 240 грн/месяц, но, если пенсионер перенесет свой номер от другого оператора, цена уменьшается до 200 грн. За эту сумму абонент получает безлимитные звонки в сети, 200 минут по Украине, а также 20 ГБ интернета и 200 СМС.

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Выгодный тариф Vodafone. Фото: Скриншот

Киевстар — это единственный оператор у которого есть тариф именно для пенсионеров. Его можно подключить только в фирменном магазине оператора. Речь о тарифе — "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". За 220 гривен абоненты получают:

  1. 100 СМС по Украине.
  2. Мобильный интернет — 2 ГБ.
  3. Домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
  4. Мобильный интернет в Украине и в странах Роуминг как дома — 8 ГБ
  5. Безлимитные звонки в сети Киевстар и 100 минут на другие мобильные и городские номера по Украине.
  6. Также можно выбрать одну из доступных суперсил (+100 минут на другие сети и за границу, дополнительно 5 ГБ в роуминге, звонки безлим и т.д.).
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Выгодный тариф Киевстар. Фото: Скриншот

Какой тариф для пенсионеров самый выгодный в июне

Оператор lifecell предлагает самый выгодный тариф — "Макси". Хотя базовая стоимость пакета услуг составляет 300 гривен, ее можно существенно снизить. Если номер привязать к паспортным данным, цена уменьшится до 250 грн/месяц. Еще большую скидку имеют абоненты, которые переносят свой номер от другого оператора. Для них стоимость услуг на 4 недели составит всего 190 грн. За эти деньги абоненты получают:

  1. Безлимитные звонки внутри сети lifecell.
  2. Интернет: 25 ГБ или безлимит, если оплачивать тариф вовремя (акция "Мега безлимит").
  3. Роуминг: 20 ГБ интернета за границей в рамках акции "Гигабайты без границ".
  4. Звонки: 750 минут на все номера в Украине (кроме lifecell) + еще 750 минут при своевременной оплате.
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Выгодный тариф lifecell. Фото: Скриншот

Кроме того, тариф предусматривает возможность бесплатно раздавать интернет на другие устройства, а также отсутствие тарификации трафика при пользовании популярными приложениями.

Итак, в июне самую низкую стоимость тарифного плана для пенсионеров предлагает lifecell — всего 190 грн/месяц для тех, кто переносит свой номер. Однако другие операторы: Vodafone и Киевстар — также имеют выгодные предложения с безлимитными звонками, интернетом и бонусами. Поэтому выбор зависит от потребностей конкретного пользователя.

Ранее мы писали, что один из ведущих мобильных операторов Украины объявил о 50-процентной скидке на отдельные услуги. Пользователи "Киевстар" смогут оплачивать только половину стоимости IoT-тарифов в течение двенадцати месяцев.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года мобильные операторы Украины, среди которых Vodafone, Киевстар и lifecell, пересмотрели цены на свои пакеты услуг в сторону повышения. Такое обновление тарифов вызвало недовольство среди части пользователей и привело к росту количества переходов к другим операторам с сохранением номера.

тарифы пенсионеры Киевстар Vodafone lifecell мобильные операторы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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