Київстар, Vodafone чи lifecell — у кого найкращі умови для пенсіонерів

Пенсіонерка тримає телефон в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибір мобільного тарифного плану — це зазвичай пошук компромісу між ціною та наповненням. Оператори пропонують комплексні пакети послуг, які включають не лише зв'язок, а й низку різноманітних сервісів. Однак для людей похилого віку вони не завжди актуальні. Пенсіонери, як правило, шукають бюджетні варіанти з надійним зв'язком.

Про те, який тарифний план обрати пенсіонеру в червні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Мобільний оператор "Київстар" пропонує спеціальний тарифний пакет "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для абонентів віком від 60 років та людей з інвалідністю. Цей тариф розрахований на потреби громадян похилого віку, які прагнуть економити та частіше телефонують, ніж користуються мобільним інтернетом. У тариф за 220 грн/міс входять:

100 SMS по Україні. Безлімітні дзвінки на номери "Київстар". 100 хвилин на інші мобільні та міські номери по Україні. Домашній Інтернет: швидкість — до 100 Мбіт/с та безлімітний трафік. Мобільний інтернет: 2 ГБ мобільного інтернету та 8 ГБ інтернету в Україні та у 30 країнах у режимі "Роумінг як вдома" Роумінг як вдома: користуватися зв’язком можна без додаткової плати у Польщі, Німеччині, Італії та ще понад 25 країнах Європи. Київстар ТБ Легкий: доступ до 200+ телеканалів і добірки фільмів, серіалів та шоу від 1+1 video без зняття гігабайтів.

Тариф для пенсіонерів від Київстару. Фото: Скриншот

Також абоненти можуть самі обрати додаткову безоплатну послугу — наприклад, безлім на відео (YouTube, Netflix, MEGOGO тощо), соцмережі та месенджери (Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, Viber тощо), 100 хвилин на дзвінки за кордон або 5 ГБ у роумінгу.

Як знімається плата за пакет послуг

Спершу з рахунку списується вся сума — 220 грн. Надалі оплата знімається щодня рівними частинами протягом місяця. Якщо на рахунку недостатньо коштів, послуги залишаються активними, а оплату можна внести пізніше — без штрафів і комісій. Після використання пакетних хвилин і SMS, абонент оплачуватиме:

дзвінки — 1 грн/хв;

SMS — 1 грн/одиницю, за кордон — 10 грн/10 одиниць.

Варто зазначити, що цей тариф можна підключити лише в фірмовому магазині Київстар. Знайти найближчий варіант можна на офіційному сайті оператора.

Раніше ми писали, що на початку 2025 року провідні мобільні оператори України переглянули та підвищили ціни на свої послуги. Таке оновлення тарифної політики викликало невдоволення серед частини користувачів, що призвело до масового переходу абонентів до інших мобільних мереж.

Також ми розповідали, що Київстар повідомив клієнтів про припинення підключення до одного з найбільш популярних тарифів. Цей пакет більше не буде доступний для нових абонентів, однак ті, хто вже ним користується, зможуть робити це і надалі.