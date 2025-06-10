Киевстар, Vodafone или lifecell — у кого лучшие условия для пенсионеров

Пенсионерка держит телефон в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбор мобильного тарифного плана — это обычно поиск компромисса между ценой и наполнением. Операторы предлагают комплексные пакеты услуг, которые включают не только связь, но и ряд различных сервисов. Однако для пожилых людей они не всегда актуальны. Пенсионеры, как правило, ищут бюджетные варианты с надежной связью.

О том, какой тарифный план выбрать пенсионеру в июне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Мобильный оператор "Киевстар" предлагает специальный тарифный пакет "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" для абонентов в возрасте от 60 лет и людей с инвалидностью. Этот тариф рассчитан на потребности граждан пожилого возраста, которые стремятся экономить и чаще звонят по телефону, чем пользуются мобильным интернетом. В тариф за 220 грн/мес входят:

100 SMS по Украине. Безлимитные звонки на номера "Киевстар". 100 минут на другие мобильные и городские номера по Украине. Домашний Интернет: скорость — до 100 Мбит/с и безлимитный трафик. Мобильный интернет: 2 ГБ мобильного интернета и 8 ГБ интернета в Украине и в 30 странах в режиме "Роуминг как дома" Роуминг как дома: пользоваться связью можно без дополнительной платы в Польше, Германии, Италии и еще более 25 странах Европы. Киевстар ТВ Легкий: доступ к 200+ телеканалам и подборке фильмов, сериалов и шоу от 1+1 video без снятия гигабайтов.

Тариф для пенсионеров от Киевстара. Фото: Скриншот

Также абоненты могут сами выбрать дополнительную бесплатную услугу — например, безлим на видео (YouTube, Netflix, MEGOGO и т.д.), соцсети и мессенджеры (Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, Viber и т.д.), 100 минут на звонки за границу или 5 ГБ в роуминге.

Как снимается плата за пакет услуг

Сначала со счета списывается вся сумма — 220 грн. В дальнейшем оплата снимается ежедневно равными частями в течение месяца. Если на счету недостаточно средств, услуги остаются активными, а оплату можно внести позже — без штрафов и комиссий. После использования пакетных минут и SMS, абонент будет оплачивать:

звонки — 1 грн/мин;

SMS — 1 грн/единицу, за границу — 10 грн/10 единиц.

Стоит отметить, что этот тариф можно подключить только в фирменном магазине Киевстар. Найти ближайший вариант можно на официальном сайте оператора.

Ранее мы писали, что в начале 2025 года ведущие мобильные операторы Украины пересмотрели и повысили цены на свои услуги. Такое обновление тарифной политики вызвало недовольство среди части пользователей, что привело к массовому переходу абонентов в другие мобильные сети.

Также мы рассказывали, что Киевстар уведомил клиентов о прекращении подключения к одному из наиболее популярных тарифов. Этот пакет больше не будет доступен для новых абонентов, однако те, кто уже им пользуется, смогут делать это и в дальнейшем.