Київстар увів знижку 50% на тарифи — хто може скористатися і платити менше

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запровадив знижку 50% на деякі послуги. Абоненти Київстару зможуть платити вдвічі менше за використання IoT тарифів упродовж року.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Знижка на IoT тарифи

Пропозиція доступна корпоративним абонентам, а саме фізичним особам-підприємцям та юридичним особам. Але знижка діятиме виключно для нових клієнтів, які раніше не користувалися IoT-платформою. Спеціальні умови мобільний оператор запровадив із 13 червня 2025 року.

Вдвічі дешевше українці зможуть оплачувати такі IoT тарифи:

IoT Старт — 12,5 грн/міс. замість 25 грн/міс.;

IoT Міні — 17,5 грн/міс. замість 35 грн/міс.;

IoT База — 25 грн/міс. замість 50 грн/міс.;

IoT Про — 50 грн/міс. замість 100 грн/міс.

"Отримати знижку 50% протягом першого року можуть нові клієнти. Це юридичні особи або ФОП, які ще не користуються тарифами Київстар для пристроїв (IoT). Плата за перший місяць знімається в повному обсязі, а з другого місяця і далі діятиме знижка. Втім, якщо номер підключатиме B2B-експерт, знижка може діяти з першого місяця", — йдеться на сайті Київстару.

Зауважимо, IoT тарифи відрізняються від звичайних тим, що призначені для передачі невеликих обсягів даних між пристроями. З їх допомогою українці можуть відстежувати перебування транспорту, витрати палива, стан обладнання, споживання ресурсів і багато іншого.

IoT тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Новий тарифний план Київстару

У 2025 році мобільний оператор закрив бюджетні тарифи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Замість них запустив спеціальний пакет "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує всього 220 грн/міс. і включає:

100 SMS по Україні;

безлімітні дзвінки в мережі;

100 хвилин на інші номери по Україні;

домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

2 ГБ трафіку;

8 ГБ інтернету в Україні та роумінгу;

Київстар ТБ Легкий.

Також на вибір клієнтів — додаткова Суперсила: "Відео на ходу", 100 хвилин на інші мережі і за кордон, 5 ГБ у роумінгу, "Соцмережі та месенджери". Підключити тарифний план можна лише у фізичному магазині мобільного оператора, дистанційна активація наразі не передбачена.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися у lifecell, чи планує мобільний оператор переглядати вартість тарифних планів найближчим часом. Абоненти можуть бути спокійні — станом на червень 2025 року всі зміни завершено, а запровадження нових не планується.

Також ми писали, що Київстар запустив для клієнтів акцію під назвою "Літо онлайн". Пропозиція дозволяє не витрачати мобільний трафік під час використання певних застосунків. Так українці можуть економити гігабайти і безперешкодно "сидіти" в соцмережах.