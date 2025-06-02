Нові послуги від Київстару — чим можуть скористатися українці в червні

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор запустив для абонентів нову послугу, завдяки якій українці зможуть частіше телефонувати родичам/знайомим за кордон. Також з’явилися додаткові пакети для бізнес-клієнтів Київстару.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим можуть скористатися українці.

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Дзвінки за кордон

За інформацією пресслужби компанії, з 30 травня 2025 року Київстар запустив послугу під назвою "300 хвилин на номери Європи". Вона стане у пригоді клієнтам, яким не вистачає обсягів у межах підключеного тарифного плану. За 200 грн/міс. вдасться отримати додаткові хвилини для розмов із абонентами 31 країни.

"Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Польща, Франція, Італія, Іспанія, Чехія, Швеція, Ізраїль, Литва, Латвія, Молдова та інші. 300 хвилин на номери Європи діють для усіх абонентів контракту та передплати. Ви можете підключити цю послугу в Мій Київстар", — зазначив мобільний оператор на офіційному сайті.

Якщо немає встановленого застосунку від Київстару, можна зателефонувати за номером 222 або надіслати запит *129*0#. Зауважимо, послуга недоступна для абонентів тарифів "SIM для пристроїв", "СуперГіг", "СуперГіг 2024", а також бізнес-тарифів М2М/IoT.

Пакети послуг для корпоративних клієнтів

З 30 травня 2025 року бізнес-абоненти мобільного зв'язку, які використовують голосові тарифи Київстару і M2M IoT, можуть активувати нові додаткові пакети статичної IP-адреси. Йдеться про:

"Статична IPv4" — 70 грн/міс.;

"Статична IPv6" — 5 грн/міс.

Корпоративні клієнти отримають доступ до організації власного web-сервера з можливістю обміну інформацією в межах віртуальних/VPN-мереж. Статична IP-адреса дозволяє відправляти кошти між рахунками завдяки віддаленому доступу до банківської платіжної системи. Додаткові послуги включають відеоконференції, відеонагляд тощо.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell запустив для абонентів тариф "Турбота". Він призначений для пенсіонерів і коштує всього 100 грн/міс. Але зона розповсюдження невелика — лише Київська область. З часом проєкт можуть розширити на всю Україну.

Також ми писали, що Київстар закрив для клієнтів бюджетний тариф "Нагода". Його підключали користувачі домашнього інтернету за 50 грн/міс. (ціна протягом перших 6 місяців). Пакет включав доступ до швидкісного трафіку — 100 Мбіт/с.