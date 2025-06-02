Новые услуги от Киевстара — чем могут воспользоваться украинцы в июне

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор запустил для абонентов новую услугу, благодаря которой украинцы смогут чаще звонить родственникам/знакомым за границу. Также появились дополнительные пакеты для бизнес-клиентов Киевстара.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем могут воспользоваться украинцы.

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Звонки за границу

По информации пресс-службы компании, с 30 мая 2025 года Киевстар запустил услугу под названием "300 минут на номера Европы". Она пригодится клиентам, которым не хватает объемов в рамках подключенного тарифного плана. За 200 грн/мес. удастся получить дополнительные минуты для разговоров с абонентами 31 страны.

"Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Италия, Испания, Чехия, Швеция, Израиль, Литва, Латвия, Молдова и другие. 300 минут на номера Европы действуют для всех абонентов контракта и предоплаты. Вы можете подключить эту услугу в Мой Киевстар", — отметил мобильный оператор на официальном сайте.

Если нет установленного приложения от Киевстара, можно позвонить по номеру 222 или отправить запрос *129*0#. Отметим, услуга недоступна для абонентов тарифов "SIM для устройств", "СуперГиг", "СуперГиг 2024", а также бизнес-тарифов М2М/IoT.

Пакеты услуг для корпоративных клиентов

С 30 мая 2025 года бизнес-абоненты мобильной связи, которые используют голосовые тарифы Киевстара и M2M IoT, могут активировать новые дополнительные пакеты статического IP-адреса. Речь идет о:

"Статический IPv4" — 70 грн/мес;

"Статический IPv6" — 5 грн/мес.

Корпоративные клиенты получат доступ к организации собственного web-сервера с возможностью обмена информацией в пределах виртуальных/VPN-сетей. Статический IP-адрес позволяет отправлять деньги между счетами благодаря удаленному доступу к банковской платежной системе. Дополнительные услуги включают видеоконференции, видеонаблюдение и др.

Напомним, мобильный оператор lifecell запустил для абонентов тариф "Турбота". Он предназначен для пенсионеров и стоит всего 100 грн/мес. Но зона распространения небольшая — только Киевская область. Со временем проект могут расширить на всю Украину.

Также мы писали, что Киевстар закрыл для клиентов бюджетный тариф "Нагода". Его подключали пользователи домашнего интернета за 50 грн/мес. (цена в течение первых 6 месяцев). Пакет включал доступ к скоростному трафику — 100 Мбит/с.