Киевстар ввел скидку 50% на тарифы — кто может воспользоваться и платить меньше

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор ввел скидку 50% на некоторые услуги. Абоненты Киевстара смогут платить вдвое меньше за использование IoT тарифов в течение года.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Скидка на IoT тарифы

Предложение доступно корпоративным абонентам, а именно физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам. Но скидка будет действовать исключительно для новых клиентов, которые ранее не пользовались IoT-платформой. Специальные условия мобильный оператор ввел с 13 июня 2025 года.

Вдвое дешевле украинцы смогут оплачивать такие IoT тарифы:

IoT Старт — 12,5 грн/мес. вместо 25 грн/мес.;

IoT Мини — 17,5 грн/мес. вместо 35 грн/мес.;

IoT База — 25 грн/мес. вместо 50 грн/мес.;

IoT Про — 50 грн/мес. вместо 100 грн/мес.

"Получить скидку 50% в течение первого года могут новые клиенты. Это юридические лица или ФЛП, которые еще не пользуются тарифами Киевстар для устройств (IoT). Плата за первый месяц снимается в полном объеме, а со второго месяца и дальше будет действовать скидка. Впрочем, если номер подключит B2B-эксперт, скидка может действовать с первого месяца", — говорится на сайте Киевстара.

Отметим, IoT тарифы отличаются от обычных тем, что предназначены для передачи небольших объемов данных между устройствами. С их помощью украинцы могут отслеживать пребывание транспорта, расход топлива, состояние оборудования, потребление ресурсов и многое другое.

IoT тарифы от Киевстара. Фото: скриншот

Новый тарифный план Киевстара

В 2025 году мобильный оператор закрыл бюджетные тарифы для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Вместо них запустил специальный пакет "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он стоит всего 220 грн/мес. и включает:

100 SMS по Украине;

безлимитные звонки в сети;

100 минут на другие номера по Украине;

домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с;

2 ГБ трафика;

8 ГБ интернета в Украине и роуминге;

Киевстар ТВ Легкий.

Также на выбор клиентов — дополнительная Суперсила: "Видео на ходу", 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, "Соцсети и мессенджеры". Подключить тарифный план можно только в физическом магазине мобильного оператора, дистанционная активация пока не предусмотрена.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали у lifecell, планирует ли мобильный оператор пересматривать стоимость тарифных планов в ближайшее время. Абоненты могут быть спокойны — по состоянию на июнь 2025 года все изменения завершены, а введение новых не планируется.

Также мы писали, что Киевстар запустил для клиентов акцию под названием "Лето онлайн". Предложение позволяет не тратить мобильный трафик во время использования определенных приложений. Так украинцы могут экономить гигабайты и беспрепятственно "сидеть" в соцсетях.