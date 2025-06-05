Безплатний інтернет від Київстару — чим можна користуватися до кінця літа 2025

Люди з телефонами на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Більшість українців користуються мобільним трафіком, доступним у межах обраного тарифного плану. Київстар запустив для абонентів акцію, що діятиме до кінця літа. З нею вдасться економити мегабайти і водночас необмежено "сидіти" в популярних застосунках.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Акція "Літо онлайн"

Пропозиція почала діяти 4 червня 2025 року, вона залишатиметься актуальною для українців до 31 серпня. Підключивши акцію, абоненти передплати та контракту зможуть не хвилюватися за кількість доступних у межах тарифу гігабайт, адже при використанні деяких мобільних додатків трафік не витрачатиметься.

"З 4 червня 2025 року ми запускаємо нову акцію для абонентів передплати та контракту — Літо онлайн. Користувачі зможуть дивитись відео, гортати стрічку та ділитись моментами літа в соцмережах — без плати за трафік", — зазначили в Київстарі.

Умови актуальні для таких платформ:

YouTube включно з Kids;

TikTok;

Instagram;

Facebook включно з Messenger;

Viber;

Telegram;

WhatsApp.

Активація доступна для абонентів усіх тарифних планів, окрім: "SIM для пристроїв", SMART SIM, "Київстар Все разом 4G", "Київстар Домашній 4G", "СуперГіг", "СуперГіг 2024", "Партнер Плюс". Що стосується корпоративних клієнтів, то акцією можна скористатися в межах пакетів "Бізнес UA. Лайт" і "Бізнес UA. Онлайн".

Як підключити "Літо онлайн"

Алгоритм дій дуже простий. Спершу треба відкрити застосунок "Мій Київстар" (чи встановити на телефон), потім перейти в розділ "Послуги" та обрати "Літо онлайн". Підключати акцію можна необмежену кількість разів (до 31 серпня 2025 року включно), але потрібно оплатити тарифний план.

"Важливий нюанс: для контрактних абонентів акція автоматично продовжується 1 числа і вам не треба перепідключати її самостійно", — додали в Київстарі.

Відмовитися від пропозиції можна кількома способами: через застосунок, за номерами *222*0# або 477*222, а також у фізичних магазинах мобільного оператора. У клієнтів передплати і користувачів тарифів "Все разом" відключення відбувається щоразу після оплати пакета послуг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, популярний мобільний оператор lifecell запустив для абонентів чимало акційних пропозицій, завдяки яким клієнти можуть економити на послугах. Наприклад, після перенесення номера в мережу дається знижка до 35% на тарифні плани.

Також ми писали, що в Київстарі з’явилася додаткова послуга, яка стане у пригоді багатьом українцям — "300 хвилин на номери Європи". Всього за 200 грн/міс. користувачі отримають три сотні хвилин на розмови з абонентами 31-ї країни.