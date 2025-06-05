Бесплатный интернет от Киевстара — чем можно пользоваться до конца лета 2025

Люди с телефонами на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Большинство украинцев пользуются мобильным трафиком, доступным в рамках выбранного тарифного плана. Киевстар запустил для абонентов акцию, которая будет действовать до конца лета. С ней удастся экономить мегабайты и одновременно неограниченно "сидеть" в популярных приложениях.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Акция "Лето онлайн"

Предложение начало действовать 4 июня 2025 года, оно будет оставаться актуальным для украинцев до 31 августа. Подключив акцию, абоненты предоплаты и контракта смогут не волноваться за количество доступных в рамках тарифа гигабайт, ведь при использовании некоторых мобильных приложений трафик не будет расходоваться.

"С 4 июня 2025 года мы запускаем новую акцию для абонентов предоплаты и контракта — Лето онлайн. Пользователи смогут смотреть видео, листать ленту и делиться моментами лета в соцсетях — без платы за трафик", — отметили в Киевстаре.

Условия актуальны для таких платформ:

YouTube включая Kids;

TikTok;

Instagram;

Facebook включая Messenger;

Viber;

Telegram;

WhatsApp.

Активация доступна для абонентов всех тарифных планов, кроме: "SIM для устройств", SMART SIM, "Киевстар Все вместе 4G", "Киевстар Домашний 4G", "СуперГиг", "СуперГиг 2024", "Партнер Плюс". Что касается корпоративных клиентов, то акцией можно воспользоваться в рамках пакетов "Бизнес UA. Лайт" и "Бизнес UA. Онлайн".

Как подключить "Лето онлайн"

Алгоритм действий очень простой. Сначала надо открыть приложение "Мой Киевстар" (или установить на телефон), затем перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Лето онлайн". Подключать акцию можно неограниченное количество раз (до 31 августа 2025 года включительно), но нужно оплатить тарифный план.

"Важный нюанс: для контрактных абонентов акция автоматически продлевается 1 числа и вам не надо переподключать ее самостоятельно", — добавили в Киевстаре.

Отказаться от предложения можно несколькими способами: через приложение, по номерам *222*0# или 477*222, а также в физических магазинах мобильного оператора. У клиентов подписки и пользователей тарифов "Все вместе" отключение происходит каждый раз после оплаты пакета услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, популярный мобильный оператор lifecell запустил для абонентов немало акционных предложений, благодаря которым клиенты могут экономить на услугах. Например, после переноса номера в сеть дается скидка до 35% на тарифные планы.

Также мы писали, что в Киевстаре появилась дополнительная услуга, которая пригодится многим украинцам — "300 минут на номера Европы". Всего за 200 грн/мес. пользователи получат три сотни минут на разговоры с абонентами 31-й страны.