Тарифи передплати чи контракту — що вигідніше підключити в Київстарі та Vodafone

Телефонна розмова. Фото: Pexels

Популярні оператори України пропонують абонентам тарифні плани контракту і передплати. Постає питання, чим відрізняється мобільний зв'язок в обох випадках? Тарифи різної форми обслуговування мають як переваги, так і недоліки. Не завадить розібратися у відмінностях, перш ніж обирати пропозицію від Київстару, Vodafone чи lifecell.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вигідніше в мобільних операторів — передплата чи контракт.

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Тарифи контракту і передплати

Головна відмінність — абоненти контракту повинні укласти офіційний договір про обслуговування з оператором. Абонент має надати свої паспортні дані, аби купити SIM-картку, і підписати один документ. Зазвичай весь процес займає не більше 10-15 хвилин. Після цього тариф активується, а клієнт отримує повний пакет послуг.

Плюс контрактні тарифні плани — це можливість користуватися послугами, але оплачувати їх пізніше. Немає потреби хвилюватися за вчасне поповнення рахунку для нарахування хвилин і гігабайтів, оскільки оплата відбувається за фактом споживання. Натомість передплатні пропозиції оплачуються заздалегідь — на наступні чотири тижні.

Серед переваг передплати можна виділити:

підключення без документів;

максимально просту процедуру купівлі SIM-карти;

можливість тимчасового користування.

Абоненти контракту, своєю чергою, отримують стабільність і передбачуваність в обслуговуванні, довгострокове використання послуг на постійній основі, спокій щодо балансу на рахунку.

Чи відрізняється вартість тарифів

Зазвичай контрактні пакети коштують дешевше. Ми порівняли ціни в Київстарі та Vodafone, аби перевірити, чи дійсно фінансова вигода відрізняється. Наприклад, тариф "LOVE UA Світло Контракт" коштує 250 грн/міс., а передплатний аналог — 300 грн/міс. Наповнення майже однакове, проте контрактна форма передбачає активацію однієї Суперсили на противагу двом у тарифі передплати.

Пакет "LOVE UA Світло" коштує 300 грн/міс., а "LOVE UA Сила Контракт" — 330 грн/міс. Обсяги послуг відчутно різняться: контрактники отримують 50 ГБ трафіку замість 20 ГБ, більше гігабайт у роумінгу, 300 хвилин на розмови по Україні замість 150 хвилин, дві Суперсили замість однієї. Тобто вища ціна обґрунтована.

Найдешевший контрактний тариф Vodafone коштує 240 грн/міс. з можливістю зменшення ціни до 200 грн через перенесення мобільного номера в мережу. За бюджетний пакет передплати доведеться платити 330 грн/міс. (або 250 грн після перехову до Vodafone). Умови обслуговування відрізняються, але не критично: 30 ГБ трафіку на противагу 20 ГБ, 600 хвилин замість 200 хвилин. Клієнти контракту навіть отримують 200 SMS по Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування — обсяг мобільного інтернету в межах кількох тарифних планів оновиться. Йдеться про трафік у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів" і тарифи "Смарт Сім'я".

Також ми писали, що Європейська комісія пропонує з 2026 року приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. Тоді нашим громадянам не доведеться витрачати додаткові кошти на мобільний зв'язок та інтернет, перебуваючи в Європі — послуги оплачуватимуться за внутрішніми тарифами.