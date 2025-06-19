lifecell змінить обсяг мобільного інтернету — які тарифи чекає оновлення

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив українців про зміни в умовах обслуговування. lifecell планує оновити обсяг мобільного інтернету в межах кількох тарифних планів.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

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Трафік для інтернет-мережі

Завдяки безплатній акції "Гігабайти без кордонів" абоненти lifecell можуть використовувати мобільний трафік у межах активованого тарифного плану в роумінгу — у більш ніж 30 країнах. Треба лише оплатити пакет послуг і гігабайти стануть доступними в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Італії, Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії та ін.

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"ТОВ "лайфселл", що надає електронні комунікаційні послуги під торговельною маркою lifecell, повідомляє, що з 25 червня 2025 року для тарифу "Смарт Сім'я" оновлюється обсяг мобільного інтернету за кордоном в рамках акції "Гігабайти без кордонів", — попередили в компанії.

Відтак абоненти матимуть 30 ГБ трафіку в тарифному плані "Смарт Сім'я L" (600 грн/міс.), 25 ГБ — у пакеті "Смарт Сім'я M" (500 грн/міс.). До запровадження нововведення обсяги мобільного інтернету були більші: 30 ГБ — у "Смарт Сім'я M", 50 ГБ — у "Смарт Сім'я L".

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Який тариф обрати для інтернету

Часто трапляється, що абоненти не мають доступу до Wi-Fi. Наприклад, вони опинилися в сільській місцевості, приїхали на відпочинок на дачу тощо. В таких випадках не завадить мати достатній обсяг мобільного інтернету. lifecell пропонує тариф "Максі" за 300 грн/міс., який включає:

20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату);

750 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell) + 750 хвилин за своєчасну оплату тарифу;

20 ГБ у роумінгу з акцією "Гігабайти без кордонів";

безліміт на lifecell;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X тощо).

Аби збільшити обсяг інтернету, можна перенести номер у мережу lifecell. Тоді клієнти не лише отримають необмежений доступ в інтернет-мережу з акцією "Мега безліміт", але й знизять вартість пакета послуг до 190 грн/міс. Перенесення номера можливе з сервісом MNP.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року мобільні оператори України пропонують пенсіонерам спеціальні тарифні плани зі знижками та бонусами. Найвигіднішими вважаються "Red Start Контракт" від Vodafone, "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" від Київстар та "Максі" від lifecell.

Також ми писали, що на початку 2025 року мобільний оператор lifecell оновив умови деяких тарифних планів, але станом на червень нових змін не планує. Українці можуть заощадити кошти, підключаючи акції та знижки на зв’язок.