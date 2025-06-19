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Главная Экономика lifecell предупредил об изменениях в тарифах — к чему готовиться

lifecell предупредил об изменениях в тарифах — к чему готовиться

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 20:05
lifecell изменит объем мобильного интернета — какие тарифы ждет обновление
Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Трафик для интернет-сети Какой тариф выбрать для интернета Что еще нужно знать украинцам

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев об изменениях в условиях обслуживания. lifecell планирует обновить объем мобильного интернета в пределах нескольких тарифных планов.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

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Трафик для интернет-сети

Благодаря бесплатной акции "Гигабайты без границ" абоненты lifecell могут использовать мобильный трафик в рамках активированного тарифного плана в роуминге — в более чем 30 странах. Нужно лишь оплатить пакет услуг и гигабайты станут доступны в Австрии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Германии, Польше, Румынии, Турции, Франции, Хорватии, Чехии и др.

"ООО "лайфселл", предоставляющее электронные коммуникационные услуги под торговой маркой lifecell, сообщает, что с 25 июня 2025 года для тарифа "Смарт Семья" обновляется объем мобильного интернета за рубежом в рамках акции "Гигабайты без границ", — предупредили в компании.

Поэтому абоненты будут иметь 30 ГБ трафика в тарифном плане "Смарт Семья L" (600 грн/мес.), 25 ГБ — в пакете "Смарт Семья M" (500 грн/мес.). До нововведения объемы мобильного интернета были больше: 30 ГБ — в "Смарт Семья M", 50 ГБ — в "Смарт Семья L".

Какой тариф выбрать для интернета

Часто случается, что абоненты не имеют доступа к Wi-Fi. Например, они оказались в сельской местности, приехали на отдых на дачу и тому подобное. В таких случаях не помешает иметь достаточный объем мобильного интернета. lifecell предлагает тариф "Макси" за 300 грн/мес., который включает:

  • 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату);
  • 750 минут на все номера по Украине (кроме lifecell) + 750 минут за своевременную оплату тарифа;
  • 20 ГБ в роуминге с акцией "Гигабайты без границ";
  • безлимит на lifecell;
  • безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и др.).

Чтобы увеличить объем интернета, можно перенести номер в сеть lifecell. Тогда клиенты не только получат неограниченный доступ в интернет-сеть с акцией "Мега безлимит", но и снизят стоимость пакета услуг до 190 грн/мес. Перенос номера возможен с сервисом MNP.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года мобильные операторы Украины предлагают пенсионерам специальные тарифные планы со скидками и бонусами. Самыми выгодными считаются "Red Start Контракт" от Vodafone, "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" от Киевстар и "Макси" от lifecell.

Также мы писали, что в начале 2025 года мобильный оператор lifecell обновил условия некоторых тарифных планов, но по состоянию на июнь новых изменений не планирует. Украинцы могут сэкономить деньги, подключая акции и скидки на связь.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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