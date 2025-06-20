Тарифы предоплаты или контракта — что выгоднее подключить в Киевстаре и Vodafone

Телефонный разговор. Фото: Pexels

Популярные операторы Украины предлагают абонентам тарифные планы контракта и предоплаты. Возникает вопрос, чем отличается мобильная связь в обоих случаях? Тарифы разной формы обслуживания имеют как преимущества, так и недостатки. Не помешает разобраться в отличиях, прежде чем выбирать предложение от Киевстара, Vodafone или lifecell.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгоднее у мобильных операторов — предоплата или контракт.

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Тарифы контракта и предоплаты

Главное отличие — абоненты контракта должны заключить официальный договор об обслуживании с оператором. Абоненту нужно предоставить свои паспортные данные, чтобы купить SIM-карту, и подписать один документ. Обычно весь процесс занимает не более 10-15 минут. После этого тариф активируется, а клиент получает полный пакет услуг.

Плюс контрактные тарифные планы — это возможность пользоваться услугами, но оплачивать их позже. Нет нужды волноваться за своевременное пополнение счета для начисления минут и гигабайтов, поскольку оплата происходит по факту потребления. Зато предложения подписки оплачиваются заранее — на следующие четыре недели.

Среди преимуществ подписки можно выделить:

подключение без документов;

максимально простую процедуру покупки SIM-карты;

возможность временного пользования.

Абоненты контракта, в свою очередь, получают стабильность и предсказуемость в обслуживании, долгосрочное использование услуг на постоянной основе, спокойствие относительно баланса на счету.

Отличается ли стоимость тарифов

Обычно контрактные пакеты стоят дешевле. Мы сравнили цены в Киевстаре и Vodafone, дабы проверить, действительно ли финансовая выгода отличается. Например, тариф "LOVE UA Свет Контракт" стоит 250 грн/мес., а предоплатный аналог — 300 грн/мес. Наполнение почти одинаковое, но контрактная форма предусматривает активацию одной Суперсилы в противовес двум в тарифе подписки.

Пакет "LOVE UA Свет" стоит 300 грн/мес., а "LOVE UA Сила Контракт" — 330 грн/мес. Объемы услуг ощутимо отличаются: контрактники получают 50 ГБ трафика вместо 20 ГБ, больше гигабайт в роуминге, 300 минут на разговоры по Украине вместо 150 минут, две Суперсилы вместо одной. То есть более высокая цена обоснована.

Самый дешевый контрактный тариф Vodafone стоит 240 грн/мес. с возможностью уменьшения цены до 200 грн из-за переноса мобильного номера в сеть. За бюджетный пакет подписки придется платить 330 грн/мес. (или 250 грн после перехода в Vodafone). Условия обслуживания отличаются, но не критично: 30 ГБ трафика в противовес 20 ГБ, 600 минут вместо 200 минут. Клиенты контракта даже получают 200 SMS по Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания — объем мобильного интернета в пределах нескольких тарифных планов обновится. Речь идет о трафике в роуминге по акции "Гигабайты без границ" и тарифах "Смарт Семья".

Также мы писали, что Европейская комиссия предлагает с 2026 года присоединить Украину к зоне роуминга ЕС. Тогда нашим гражданам не придется тратить дополнительные деньги на мобильную связь и интернет, находясь в Европе — услуги будут оплачиваться по внутренним тарифам.