Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — як економити на мобільному зв’язку у 2025 році

Як менше платити за мобільні тарифи — три способи від операторів
Не всі абоненти розуміють, як економити на мобільному зв’язку. Оператори забезпечують клієнтів акційними пропозиціями, знижками і додатковими сервісами, завдяки яким вдається зменшити плату за пакет послуг.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям менше платити за тарифи Київстару, Vodafone та lifecell.
Перенесення номера
Всі три мобільні оператори знижують вартість деяких тарифів за умови перенесення номера в мережу. Так компанії борються з конкурентами і перехоплюють чужих клієнтів. Наприклад, Київстар пропонує дешевий тариф "LOVE UA Магніт" лише за 220 грн/міс. Наповнення вражає, але пропозиція доступна лише після переходу зі старим номером.
Vodafone дає знижки на тарифні плани:
- Red Start — 200 грн замість 240 грн;
- Joice Pro — 250 грн замість 330 грн;
- Red Unlim — 300 грн замість 400 грн;
- Joice Max — 340 грн замість 450 грн.
Клієнти lifecell також можуть платити менше, якщо перенесуть мобільний номер. Тарифний план "Максі" коштує 190 грн замість 300 грн, а "Мега" — 350 грн замість 500 грн.
Оплата послуг наперед
У 2025 році lifecell оновив тарифну лінійку та запустив кілька пакетів. Одночасно з цим з’явилася послуга "Тарифна підписка", яка дозволяє економити завдяки оплаті послуг наперед. Потрібно під'єднати "Максі" чи "Мега", заплативши за пів року користування або 12 місяців. Тоді вартість знизиться на 10% і 15% відповідно.
Наприклад, якщо поповнювати баланс на рахунку щомісяця за пакет "Мега", то річні витрати становитимуть 3 600 грн (12 х 300 грн). Натомість із "Тарифною підпискою" 12 місяців обслуговування обійдуться у 3 060 грн (знижка 15%).
Знижки від операторів
Для економії на мобільному зв’язку потрібно слідкувати за знижками. Київстар дозволяє під'єднати тарифи "Все разом" дешевше на три місяці:
- Перевага — 200 грн замість 250 грн;
- Сила — 200 грн замість 350 грн;
- Наснага — 200 грн замість 420 грн;
- Міць — 200 грн замість 500 грн.
Плюс нові корпоративні клієнти отримують знижку 35% на зв’язок упродовж шести місяців користування тарифами лінійки "Бізнес-старт". Схожу акцію запровадив Vodafone: мінус 25% вартості на 12 місяців за підключення корпоративних послуг новими абонентами.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, мобільні оператори пропонують абонентам тарифи передплати і контракту. Вони відрізняються способом оплати і підключення, вартістю і наповненням. Постає питання, що вигідніше обирати українцям у 2025 році.
Також ми писали, що Київстар планує закрити одразу дев’ять тарифних планів з 25 червня 2025 року. Чинні абоненти зможуть надалі ними користуватися. Іншим клієнтам дозволено перейти на ці пакети послуг до 24 червня включно.
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