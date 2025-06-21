Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — як економити на мобільному зв’язку у 2025 році

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Не всі абоненти розуміють, як економити на мобільному зв’язку. Оператори забезпечують клієнтів акційними пропозиціями, знижками і додатковими сервісами, завдяки яким вдається зменшити плату за пакет послуг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям менше платити за тарифи Київстару, Vodafone та lifecell.

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Перенесення номера

Всі три мобільні оператори знижують вартість деяких тарифів за умови перенесення номера в мережу. Так компанії борються з конкурентами і перехоплюють чужих клієнтів. Наприклад, Київстар пропонує дешевий тариф "LOVE UA Магніт" лише за 220 грн/міс. Наповнення вражає, але пропозиція доступна лише після переходу зі старим номером.

Vodafone дає знижки на тарифні плани:

Red Start — 200 грн замість 240 грн;

Joice Pro — 250 грн замість 330 грн;

Red Unlim — 300 грн замість 400 грн;

Joice Max — 340 грн замість 450 грн.

Клієнти lifecell також можуть платити менше, якщо перенесуть мобільний номер. Тарифний план "Максі" коштує 190 грн замість 300 грн, а "Мега" — 350 грн замість 500 грн.

Оплата послуг наперед

У 2025 році lifecell оновив тарифну лінійку та запустив кілька пакетів. Одночасно з цим з’явилася послуга "Тарифна підписка", яка дозволяє економити завдяки оплаті послуг наперед. Потрібно під'єднати "Максі" чи "Мега", заплативши за пів року користування або 12 місяців. Тоді вартість знизиться на 10% і 15% відповідно.

Наприклад, якщо поповнювати баланс на рахунку щомісяця за пакет "Мега", то річні витрати становитимуть 3 600 грн (12 х 300 грн). Натомість із "Тарифною підпискою" 12 місяців обслуговування обійдуться у 3 060 грн (знижка 15%).

Знижки від операторів

Для економії на мобільному зв’язку потрібно слідкувати за знижками. Київстар дозволяє під'єднати тарифи "Все разом" дешевше на три місяці:

Перевага — 200 грн замість 250 грн;

Сила — 200 грн замість 350 грн;

Наснага — 200 грн замість 420 грн;

Міць — 200 грн замість 500 грн.

Плюс нові корпоративні клієнти отримують знижку 35% на зв’язок упродовж шести місяців користування тарифами лінійки "Бізнес-старт". Схожу акцію запровадив Vodafone: мінус 25% вартості на 12 місяців за підключення корпоративних послуг новими абонентами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують абонентам тарифи передплати і контракту. Вони відрізняються способом оплати і підключення, вартістю і наповненням. Постає питання, що вигідніше обирати українцям у 2025 році.

Також ми писали, що Київстар планує закрити одразу дев’ять тарифних планів з 25 червня 2025 року. Чинні абоненти зможуть надалі ними користуватися. Іншим клієнтам дозволено перейти на ці пакети послуг до 24 червня включно.