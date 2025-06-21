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Главная Экономика Как меньше платить за мобильный тариф — три способа от операторов

Как меньше платить за мобильный тариф — три способа от операторов

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 14:05
Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — как экономить на мобильной связи в 2025 году
Девушка с телефоном. Фото: Unsplash
Ключові моменти Перенос номера Оплата услуг наперед Скидки от операторов Что еще нужно знать украинцам

Не все абоненты понимают, как экономить на мобильной связи. Операторы обеспечивают клиентов акционными предложениями, скидками и дополнительными сервисами, благодаря которым удается уменьшить плату за пакет услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам меньше платить за тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell.

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Перенос номера

Все три мобильных оператора снижают стоимость некоторых тарифов при условии переноса номера в сеть. Так компании борются с конкурентами и перехватывают чужих клиентов. Например, Киевстар предлагает дешевый тариф "LOVE UA Магнит" всего за 220 грн/мес. Наполнение впечатляет, но предложение доступно только после перехода со старым номером.

Vodafone дает скидки на тарифные планы:

  • Red Start — 200 грн вместо 240 грн;
  • Joice Pro — 250 грн вместо 330 грн;
  • Red Unlim — 300 грн вместо 400 грн;
  • Joice Max — 340 грн вместо 450 грн.

Клиенты lifecell также могут платить меньше, если перенесут мобильный номер. Тарифный план "Макси" стоит 190 грн вместо 300 грн, а "Мега" — 350 грн вместо 500 грн.

Оплата услуг наперед

В 2025 году lifecell обновил тарифную линейку и запустил несколько пакетов. Одновременно с этим появилась услуга "Тарифная подписка", которая позволяет экономить благодаря оплате услуг наперед. Нужно подключить "Макси" или "Мега", заплатив за полгода пользования или 12 месяцев. Тогда стоимость снизится на 10% и 15% соответственно.

Например, если пополнять баланс на счете ежемесячно за пакет "Мега", то годовые расходы составят 3 600 грн (12 х 300 грн). Зато с "Тарифной подпиской" 12 месяцев обслуживания обойдутся в 3 060 грн (скидка 15%).

Скидки от операторов

Для экономии на мобильной связи нужно следить за скидками. Киевстар позволяет подключить тарифы "Все вместе" дешевле на три месяца:

  • Перевага — 200 грн вместо 250 грн;
  • Сила — 200 грн вместо 350 грн;
  • Наснага — 200 грн вместо 420 грн;
  • Міць — 200 грн вместо 500 грн.

Плюс новые корпоративные клиенты получают скидку 35% на связь в течение шести месяцев пользования тарифами линейки "Бизнес-старт". Похожую акцию ввел Vodafone: минус 25% стоимости на 12 месяцев за подключение корпоративных услуг новыми абонентами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы предлагают абонентам тарифы предоплаты и контракта. Они отличаются способом оплаты и подключения, стоимостью и наполнением. Возникает вопрос, что выгоднее выбирать украинцам в 2025 году.

Также мы писали, что Киевстар планирует закрыть сразу девять тарифных планов с 25 июня 2025 года. Действующие абоненты смогут в дальнейшем ими пользоваться. Другим клиентам разрешено перейти на эти пакеты услуг до 24 июня включительно.

связь цены услуги мобильные операторы скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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