Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — как экономить на мобильной связи в 2025 году

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Не все абоненты понимают, как экономить на мобильной связи. Операторы обеспечивают клиентов акционными предложениями, скидками и дополнительными сервисами, благодаря которым удается уменьшить плату за пакет услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам меньше платить за тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell.

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Перенос номера

Все три мобильных оператора снижают стоимость некоторых тарифов при условии переноса номера в сеть. Так компании борются с конкурентами и перехватывают чужих клиентов. Например, Киевстар предлагает дешевый тариф "LOVE UA Магнит" всего за 220 грн/мес. Наполнение впечатляет, но предложение доступно только после перехода со старым номером.

Vodafone дает скидки на тарифные планы:

Red Start — 200 грн вместо 240 грн;

Joice Pro — 250 грн вместо 330 грн;

Red Unlim — 300 грн вместо 400 грн;

Joice Max — 340 грн вместо 450 грн.

Клиенты lifecell также могут платить меньше, если перенесут мобильный номер. Тарифный план "Макси" стоит 190 грн вместо 300 грн, а "Мега" — 350 грн вместо 500 грн.

Оплата услуг наперед

В 2025 году lifecell обновил тарифную линейку и запустил несколько пакетов. Одновременно с этим появилась услуга "Тарифная подписка", которая позволяет экономить благодаря оплате услуг наперед. Нужно подключить "Макси" или "Мега", заплатив за полгода пользования или 12 месяцев. Тогда стоимость снизится на 10% и 15% соответственно.

Например, если пополнять баланс на счете ежемесячно за пакет "Мега", то годовые расходы составят 3 600 грн (12 х 300 грн). Зато с "Тарифной подпиской" 12 месяцев обслуживания обойдутся в 3 060 грн (скидка 15%).

Скидки от операторов

Для экономии на мобильной связи нужно следить за скидками. Киевстар позволяет подключить тарифы "Все вместе" дешевле на три месяца:

Перевага — 200 грн вместо 250 грн;

Сила — 200 грн вместо 350 грн;

Наснага — 200 грн вместо 420 грн;

Міць — 200 грн вместо 500 грн.

Плюс новые корпоративные клиенты получают скидку 35% на связь в течение шести месяцев пользования тарифами линейки "Бизнес-старт". Похожую акцию ввел Vodafone: минус 25% стоимости на 12 месяцев за подключение корпоративных услуг новыми абонентами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы предлагают абонентам тарифы предоплаты и контракта. Они отличаются способом оплаты и подключения, стоимостью и наполнением. Возникает вопрос, что выгоднее выбирать украинцам в 2025 году.

Также мы писали, что Киевстар планирует закрыть сразу девять тарифных планов с 25 июня 2025 года. Действующие абоненты смогут в дальнейшем ими пользоваться. Другим клиентам разрешено перейти на эти пакеты услуг до 24 июня включительно.