Київстар запустив багато нових тарифів — скільки коштують і що пропонують абонентам

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України запропонував абонентам нові пакети послуг. Тарифи від Київстару підійдуть клієнтам передплати і контракту, а також корпоративним абонентам.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Тарифи для фізичних осіб

З 25 червня 2025 року мобільний оператор запустив нові тарифні плани передплати і контракту під назвами "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Вони містять достатні обсяги трафіку та хвилин на розмови, безлімітні дзвінки у мережі Київстару, домашній інтернет, Суперсили тощо.

"У всіх нових тарифах діють умови Роумінг як вдома. Абоненти можуть користуватися обсягами гігабайтів і хвилин у 28 країнах Європи, безлімітно телефонувати на Київстар та отримувати вхідні дзвінки у країнах, де діють умови Роумінг як вдома", — зауважили в компанії.

Пакети послуг коштують:

"ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" — 300 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" — 450 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" — 350 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" — 500 грн/міс.

У тарифах передплати Київстар передбачив подарунок для абонентів — подвоєння гігабайтів по Україні та хвилин на всі напрямки за умови вчасної плати за пакет.

Корпоративні тарифи

Починаючи з 3 липня 2025 року, ФОПи та юридичні особи можуть обрати для активації у фізичних магазинах Київстару нові тарифні плани: "ВСЕ РАЗОМ. Легкий Бізнес" та "ВСЕ РАЗОМ. Крутий Бізнес". Вони пропонуватимуть:

вигідні умови при переході від конкурентів;

більше країн для дзвінків за кордон;

послугу "Роумінг як вдома" з безлімом на Київстар;

дві Суперсили на вибір;

новий сервіс "Додай безлім дзвінки на інші мережі".

Водночас мобільний оператор закриє тарифи "Business LOVE UA. Світло" (250 грн/міс.), "Business LOVE UA. Сила" (330 грн/міс.), "Business LOVE UA. Успіх" (600 грн/міс.) і "Business LOVE UA. Магніт" (220 грн/міс.) для підключень у магазинах.

Нагадаємо, українські мобільні оператори встановили знижки на тарифні плани. Київстар знизив вартість корпоративних пакетів на 35%, а Vodafone — на 25%. Плюс абоненти можуть отримати знижку при перенесені номера в іншу мережу.

Також ми писали, в кого з мобільних операторів вигідніші умови для дзвінків за кордон. Клієнти Київстару можуть користуватися послугою "Роумінг як вдома" і платити всього 1 грн/хв під час міжнародного дзвінка. Vodafone теж пропонує роумінг у базовому наповненні тарифів.