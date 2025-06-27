Киевстар запустил много новых тарифов — сколько стоят и что предлагают абонентам

Новые тарифы от Киевстара — что предложил мобильный оператор
Популярный мобильный оператор Украины предложил абонентам новые пакеты услуг. Тарифы от Киевстара подойдут клиентам предоплаты и контракта, а также корпоративным абонентам.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Тарифы для физических лиц
С 25 июня 2025 года мобильный оператор запустил новые тарифные планы предоплаты и контракта под названиями "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Они содержат достаточные объемы трафика и минут на разговоры, безлимитные звонки в сети Киевстара, домашний интернет, Суперсилы и др.
"Во всех новых тарифах действуют условия Роуминг как дома. Абоненты могут пользоваться объемами гигабайтов и минут в 28 странах Европы, безлимитно звонить на Киевстар и получать входящие звонки в странах, где действуют условия Роуминг как дома", — отметили в компании.
Пакеты услуг стоят:
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" — 300 грн/мес;
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" — 450 грн/мес;
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" — 350 грн/мес;
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" — 500 грн/мес.
В тарифах предоплаты Киевстар предусмотрел подарок для абонентов — удвоение гигабайтов по Украине и минут на все направления при условии своевременной платы за пакет.
Корпоративные тарифы
Начиная с 3 июля 2025 года, ФЛП и юридические лица могут выбрать для активации в физических магазинах Киевстара новые тарифные планы: "ВСЕ ВМЕСТЕ. Легкий Бизнес" и "ВСЕ ВМЕСТЕ. Крутой Бизнес". Они будут предлагать:
- выгодные условия при переходе от конкурентов;
- больше стран для звонков за границу;
- услугу "Роуминг как дома" с безлимом на Киевстар;
- две Суперсилы на выбор;
- новый сервис "Добавь безлим звонки на другие сети".
Одновременно мобильный оператор закроет тарифы "Business LOVE UA. Свет" (250 грн/мес.), "Business LOVE UA. Сила" (330 грн/мес.), "Business LOVE UA. Успех" (600 грн/мес.) и "Business LOVE UA. Магнит" (220 грн/мес.) для подключений в магазинах.
Напомним, украинские мобильные операторы установили скидки на тарифные планы. Киевстар снизил стоимость корпоративных пакетов на 35%, а Vodafone — на 25%. Плюс абоненты могут получить скидку при переносе номера в другую сеть.
Также мы писали, у кого из мобильных операторов более выгодные условия для звонков за границу. Клиенты Киевстара могут пользоваться услугой "Роуминг как дома" и платить всего 1 грн/мин. во время международного звонка. Vodafone тоже предлагает роуминг в базовом наполнении тарифов.
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