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Главная Экономика Новые тарифы от Киевстара — что предложил мобильный оператор

Новые тарифы от Киевстара — что предложил мобильный оператор

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 15:15
Киевстар запустил много новых тарифов — сколько стоят и что предлагают абонентам
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps
Ключові моменти Тарифы для физических лиц Корпоративные тарифы

Популярный мобильный оператор Украины предложил абонентам новые пакеты услуг. Тарифы от Киевстара подойдут клиентам предоплаты и контракта, а также корпоративным абонентам.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Тарифы для физических лиц

С 25 июня 2025 года мобильный оператор запустил новые тарифные планы предоплаты и контракта под названиями "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Они содержат достаточные объемы трафика и минут на разговоры, безлимитные звонки в сети Киевстара, домашний интернет, Суперсилы и др.

"Во всех новых тарифах действуют условия Роуминг как дома. Абоненты могут пользоваться объемами гигабайтов и минут в 28 странах Европы, безлимитно звонить на Киевстар и получать входящие звонки в странах, где действуют условия Роуминг как дома", — отметили в компании.

Пакеты услуг стоят:

  • "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" — 300 грн/мес;
  • "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" — 450 грн/мес;
  • "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" — 350 грн/мес;
  • "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" — 500 грн/мес.

В тарифах предоплаты Киевстар предусмотрел подарок для абонентов — удвоение гигабайтов по Украине и минут на все направления при условии своевременной платы за пакет.

Корпоративные тарифы

Начиная с 3 июля 2025 года, ФЛП и юридические лица могут выбрать для активации в физических магазинах Киевстара новые тарифные планы: "ВСЕ ВМЕСТЕ. Легкий Бизнес" и "ВСЕ ВМЕСТЕ. Крутой Бизнес". Они будут предлагать:

  • выгодные условия при переходе от конкурентов;
  • больше стран для звонков за границу;
  • услугу "Роуминг как дома" с безлимом на Киевстар;
  • две Суперсилы на выбор;
  • новый сервис "Добавь безлим звонки на другие сети".

Одновременно мобильный оператор закроет тарифы "Business LOVE UA. Свет" (250 грн/мес.), "Business LOVE UA. Сила" (330 грн/мес.), "Business LOVE UA. Успех" (600 грн/мес.) и "Business LOVE UA. Магнит" (220 грн/мес.) для подключений в магазинах.

Напомним, украинские мобильные операторы установили скидки на тарифные планы. Киевстар снизил стоимость корпоративных пакетов на 35%, а Vodafone — на 25%. Плюс абоненты могут получить скидку при переносе номера в другую сеть.

Также мы писали, у кого из мобильных операторов более выгодные условия для звонков за границу. Клиенты Киевстара могут пользоваться услугой "Роуминг как дома" и платить всего 1 грн/мин. во время международного звонка. Vodafone тоже предлагает роуминг в базовом наполнении тарифов.

Киевстар связь бизнес цены мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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