Дзвінки за кордон — скільки коштує хвилина розмови в Київстарі та Vodafone

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Чимало українців обирають мобільні тарифи, орієнтуючись на наявність хвилин для міжнародних дзвінків. Адже з початком повномасштабної війни кількість наших громадян за кордоном збільшилася в рази. Щоб безперешкодно спілкуватися з близькими в роумінгу, не завадить дізнатися, які компанії пропонують найбільш вигідні умови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують міжнародні дзвінки в Київстарі та Vodafone.

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Тарифи Київстару

Абоненти мобільного оператора можуть користуватися послугою "Роумінг як вдома", тобто оплачувати зв'язок за умовами підключеного тарифного плану. Сервіс діє у 28 країнах: Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Нідерландах, Словаччині, Угорщині, Франції, Австрії, Італії, Молдові, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Болгарії, Литві, Ірландії, Словенії, Швеції та ін.

В пакетах послуг присутні хвилини для міжнародних дзвінків. Після використання всього наповнення доведеться сплачувати за кожну використану хвилину. Вартість залежить від країни, в яку ви телефонуєте:

Польща, Іспанія, Румунія, Італія, Чехія, Німеччина тощо — 1 грн/хв;

Туреччина, Австралія, Болгарія, Єгипет тощо — 20 грн/хв;

Литва, Молдова, Ірландія, Китай тощо — 4 грн/хв;

Тонга, Східне Самоа, Сейшельські острови, Східний Тимор тощо — 60 грн/хв.

Хорошим вибором для українців буде тариф "LOVE UA Сила Контракт" за 330 грн/міс. Базове наповнення — 300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон. Якщо не вистачає, можна підключити Суперсилу й отримати додаткові 300 хвилин (на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Норвегії та Швеції).

Тарифи Vodafone

Мобільний оператор також пропонує роумінг у межах базового наповнення тарифних планів. Хвилини можна використовувати для спілкування у 27 країнах ЄС та Молдові. Після закінчення основного пакету доведеться платити 3 грн за кожну хвилину розмови.

Вартість міжнародних дзвінків із України — 25 грн/день за кожні 15 хвилин при здійсненні вихідного дзвінка в одну з 16-ти країн: Велика Британія, Греція, Данія, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Чехія та Швеція. Також існують пакети з тарифікацією 30 грн/5 хв, 30 грн/хв і 120 грн/хв.

Нагадаємо, абонентам мобільних операторів України доступна послуга приховування номера під час дзвінка. Клієнти Київстару платять щодня по 3,3 грн, а Vodafone дозволяє підключити функцію за 65 копійок. Абонентам lifecell це коштує 4,5 грн за добу.

Також ми писали, які тарифні плани найкраще підійдуть для використання у сільській місцевості. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують пакети послуг із наповненням, орієнтованим на відсутність доступу до Wi-Fi.