Звонки за границу — сколько стоит минута разговора в Киевстаре и Vodafone

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают мобильные тарифы, ориентируясь на наличие минут для международных звонков. Ведь с началом полномасштабной войны количество наших граждан за границей увеличилось в разы. Чтобы беспрепятственно общаться с близкими в роуминге, не помешает узнать, какие компании предлагают наиболее выгодные условия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят международные звонки в Киевстаре и Vodafone.

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Тарифы Киевстара

Абоненты мобильного оператора могут пользоваться услугой "Роуминг как дома", то есть оплачивать связь по условиям подключенного тарифного плана. Сервис действует в 28 странах: Германии, Польше, Чехии, Румынии, Нидерландах, Словакии, Венгрии, Франции, Австрии, Италии, Молдове, Бельгии, Испании, Великобритании, Болгарии, Литве, Ирландии, Словении, Швеции и др.

В пакетах услуг присутствуют минуты для международных звонков. После использования всего наполнения придется платить за каждую использованную минуту. Стоимость зависит от страны, в которую вы звоните:

Польша, Испания, Румыния, Италия, Чехия, Германия и др. — 1 грн/мин.;

Турция, Австралия, Болгария, Египет и др. — 20 грн/мин.;

Литва, Молдова, Ирландия, Китай и др. — 4 грн/мин.;

Тонга, Восточное Самоа, Сейшельские острова, Восточный Тимор и др. — 60 грн/мин.

Хорошим выбором для украинцев будет тариф "LOVE UA Сила Контракт" за 330 грн/мес. Базовое наполнение — 300 минут на звонки по Украине и за границу. Если не хватает, можно подключить Суперсилу и получить дополнительные 300 минут (на номера Бельгии, Индии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, США, Чехии, Норвегии и Швеции).

Тарифы Vodafone

Мобильный оператор тоже предлагает роуминг в рамках базового наполнения тарифных планов. Минуты можно использовать для общения в 27 странах ЕС и Молдове. После окончания основного пакета придется платить 3 грн за каждую минуту разговора.

Стоимость международных звонков из Украины — 25 грн/день за каждые 15 минут при осуществлении исходящего звонка в одну из 16-ти стран: Великобритания, Греция, Дания, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Словакия, США, Венгрия, Франция, Чехия, Швеция и Испания. Также существуют пакеты с тарификацией 30 грн/5 мин., 30 грн/мин. и 120 грн/мин.

Напомним, абонентам мобильных операторов Украины доступна услуга сокрытия номера во время звонка. Клиенты Киевстара платят ежедневно по 3,3 грн, а Vodafone позволяет подключить функцию за 65 копеек. Абонентам lifecell это стоит 4,5 грн за сутки.

Также мы писали, какие тарифные планы лучше всего подойдут для использования в сельской местности. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают пакеты услуг с наполнением, ориентированным на отсутствие доступа к Wi-Fi.