Лучшие тарифы для пенсионеров — что подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell

Пенсионерка с телефоном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пожилые люди, выбирая оператора мобильной связи и тариф для подключения, обращают внимание на цену. Не все компании обеспечили пенсионеров отдельными предложениями, поэтому клиентам приходится останавливать выбор на бюджетных пакетах, которые содержат небольшие объемы минут на разговоры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы стоит подключить украинцам в возрасте 60+ по состоянию на 2025 год.

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Тариф от Киевстара

Компания ввела специальный пакет услуг для контрактных абонентов под названием "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он стоит всего 220 грн/мес. и обеспечивает пользователей — пенсионеров и лиц с инвалидностью — достаточным наполнение. За такие деньги украинцы получат:

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

10 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

100 минут на звонки по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Если базового наполнения не хватает, абоненты могут активировать одну из доступных Суперсил. На выбор предлагается "Видео на ходу", 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, "Соцсети и мессенджеры" (отсутствие тарификации при использовании приложений). Отметим, тариф доступен для подключения только в физических магазинах Киевстара.

Тариф от Vodafone

Самый выгодный выбор для пенсионеров — тариф Turbo за 270 грн/мес. Стоимость можно уменьшить до 200 грн/мес. при условии переноса мобильного номера с помощью сервиса MNP. Абоненты подписки получат безлимитный трафик, 800 минут на разговоры по Украине, неограниченные звонки в сети Vodafone, "Роуминг как дома" в 28 странах.

Объемы актуальны для пользователей, которые вовремя оплачивают тариф. Иначе будет начислен базовый пакет:

25 ГБ трафика, из них 5 ГБ в 28 странах;

400 минут на разговоры по Украине и в роуминге;

безлимит в сети Vodafone.

Поэтому нужно тщательно следить за своевременностью оплаты, дабы не остаться на месяц с базовым наполнением.

Тариф от lifecell

В 2025 году мобильный оператор запустил отдельный тарифный план для пенсионеров под названием "Турбота". Всего за 100 грн/мес. абоненты получат безлимитные звонки в сети, 1000 минут на разговоры по Украине, 20 ГБ трафика и безлимитный интернет для популярных приложений (YouTube, Facebook, TikTok, Viber и т.д.).

Но существуют ограничения. Предложение доступно для подключения только в Киевской области. Стартовые пакеты продают не во всех магазинах Киевстара, поскольку продолжается пробный период. А годовая подписка на тарифный план стоит 1020 грн (12 месяцев пользования).

Напомним, Киевстар запустил новые мобильные тарифы для абонентов. Они входят в линейку "Все вместе" и стоят от 300 до 500 грн/мес. А 3 июля появятся новые предложения для корпоративных клиентов оператора.

Также мы писали, какой мобильный оператор предлагает более выгодные условия для звонков за границу. Киевстар позволяет пользоваться услугой "Роуминг как дома", а Vodafone включил минуты в базовое наполнение тарифных планов.