Відпочинок в санаторії для пенсіонерів — хто може отримати безплатну путівку в 2025 році

Працівниця санаторію біля ванної. Фото: УНІАН

Санаторне лікування в Україні сьогодні недешеве, а тому не кожен пенсіонер може собі дозволити таке оздоровлення. Але для деяких категорій людей похилого віку держава передбачила можливість отримати путівки безплатно.

Про те, як пенсіонеру оздоровитись за державний кошт та хто має на це право у 2025 році, розповіла юристка Ольга Брус у коментарі для УНІАН.

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Раніше в бюджеті були кошти на оздоровлення пенсіонерів, які мають пільговий статус. Це, зокрема:

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав інвалідність через війну;

ветерани війни та учасники бойових дій;

пенсіонери з державними нагородами або особливими заслугами.

Проте з 2023 по 2025 рік держава припинила фінансування санаторного лікування для більшості з цих пільговиків. Єдина категорія, яка досі має право на безплатну путівку, — це пенсіонери, які повернулися з полону.

Як подати заявку на безплатну путівку

Щоб отримати таку путівку, потрібно звернутися із заявою до управління соціального захисту за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). До заяви необхідно додати:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

документ, що підтверджує перебування в полоні через війну;

медичний висновок від сімейного лікаря, який зазначить, яке саме лікування потрібне.

Окрім санаторного лікування, пенсіонери можуть пройти безплатну реабілітацію в закладах, які працюють з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Для цього потрібно звернутися до свого лікаря, який випише електронне направлення. З цим направленням можна звертатися до медичного чи санаторного закладу для проходження реабілітації.

Раніше ми писали, що тема пенсій часто викликає обурення серед українців. Це не дивно, адже судді, прокурори та силовики отримують щомісяця десятки тисяч гривень, тоді як більшість пенсіонерів живе на 5–6 тисяч.

Також ми розповідали, що в липні окремі пенсіонери в Україні можуть отримати додаткові виплати до пенсії — залежно від віку, здоров’я чи особливого статусу. Частину доплат призначають автоматично, інші — потрібно оформляти самостійно.