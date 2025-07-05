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Головна Економіка Пенсії в Україні — Гетманцев назвав, хто ризикує втратити виплати

Пенсії в Україні — Гетманцев назвав, хто ризикує втратити виплати

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:12
Деяких українців можуть позбавити частини пенсії — Гетманцев розсекретив причини
Гроші в руках. Фото: Unsplash

Питання пенсій в Україні обурює багатьох громадян. Йдеться про виплати, які отримують судді, прокурори, державні службовці, співробітники силових структур. Поки їм щомісяця нараховують десятки і навіть сотні тисяч гривень грошового забезпечення, пересічні українці мають у середньому 5 000-6 000 грн.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю ведучій Вечір.LIVE Насті Рейн.

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Спецпенсії треба скасувати негайно

Так звані "кланові" спецпенсії — це багатотисячні доходи окремих категорій громадян України. Користуючись чинними нормами закону, встановленими ще у 90-х роках, посадовці звертаються в суди з вимогою перерахувати щомісячні виплати. Так вони збільшують грошове забезпечення до сотень тисяч гривень.

"Питання спецпенсій з’явилося давно, ще з 1991-1993 років, коли ухвалювалися профільні закони. Тоді був сенс, оскільки середня зарплата на місяць становила 10-15 доларів. Натомість з 2018 року провели чергову реформу, яка збільшила в 7 разів пенсійний стаж. Для переважної більшості пенсіонерів умови погіршилися істотно", — зауважив Данило Гетманцев.

Але ніхто не ходить в суди, бо люди змирилися з нововведенням. Тоді як "кланові" пенсіонери борються за право на більші виплати, не втрачаючи можливості для перерахунку. На думку спікера, спецпенсії підривають засади справедливості у суспільстві, тому їх потрібно негайно скасувати.

"Без будь-яких перехідних періодів, а прямо зараз. Бо це лицемірство, яке підриває моральні засади. Для мене в цьому немає жодних компромісів. Але я не бачу розумних пояснень, чому уряд не вносить законопроєкт на розгляд Верховної Ради", — пояснив голова профільного комітету.

Як уже розповідав Гетманцев у відео на власному YouTube-каналі, законопроєкт про скасування спецпенсій (не є комплексною пенсійною реформою) вже рекомендований комітетом ВРУ до другого читання в сесійній залі.

Розмір спеціальної пенсії в Україні

Сума залежить від низки факторів, зокрема професії, років страхового стажу, віку людини тощо. Українське законодавство передбачає такі розміри спецпенсій:

  • для державних службовців — 60% від заробітної плати;
  • для прокурорів — 60% місячної зарплати;
  • для поліцейських, звільнених зі служби за станом здоров’я або через досягнення граничного віку — 55% посадового окладу плюс 3% за кожен рік вислуги понад 20 років;
  • для суддів — 50% винагороди (якщо стаж понад 20 років, то за кожен рік плюс 2%).

На розмір щомісячного довічного утримання судді немає обмеження щодо максимальної суми грошового забезпечення. Для держслужбовців і прокурорів такий ліміт становить 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (23 610 грн). Водночас обмеження застосовується не завжди — якщо пенсію отримують за старою процедурою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 000 грн. Вона передбачена борцям за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років зазнали репресій.

Також ми писали, від чого залежить розмір пенсії вчителя та яку максимальну суму отримують колишні педагогічні працівники у 2025 році. Загальний розмір з урахуванням надбавок і доплат не може перевищувати 23 610 грн на місяць.

пенсії Данило Гетманцев пенсіонери судді прокурори держслужбовці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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