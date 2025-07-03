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Пенсія за вислугу років — як змінились умови для вчителів

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:15
Призначення пенсії за вислугу років у 2025-му — які умови повинен виконати вчитель
Вчителька з учнями в метро. Фото: УНІАН

Освітяни мають право на пенсію за вислугу років — якщо за період роботи накопичили достатньо педагогічного стажу. Але є важливі умови, про які варто знати.

Про те, від чого залежить розмір пенсії вчителя та який її максимальний розмір у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Від чого залежить сума виплат вчителя на пенсії

Розмір пенсії для вчителів визначається згідно з чинним законодавством. Сума включає різні надбавки, доплати та індексації. Проте загальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. На 2025 рік це — 23 610 гривень.

Який стаж і вік потрібно мати у 2025 році

Ті педагоги, які мали достатній стаж на 1 січня 2016 року, можуть оформити пенсію, незалежно від віку. Але для інших вимоги змінились. На сьогодні для виходу на пенсію за вислугу років потрібно:

  • досягти віку 55 років;
  • не менше 30 років педагогічного стажу.

Раніше вік не мав значення, однак тепер це обов’язкова умова. Варто також зазначити, що пенсію за вислугу років можуть отримати лише після остаточного звільнення з роботи в освіті. Якщо пенсіонер повертається до викладацької діяльності — виплати тимчасово зупиняють до повторного звільнення.

Раніше ми писали, що у липні окремим категоріям українських пенсіонерів проведуть оновлення розміру пенсійних виплат. Це торкнеться громадян, які досягли встановленого пенсійного віку та мають повний страховий стаж: не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Також ми розповідали, що професія вчителя є надзвичайно важливою, тому держава прагне забезпечити підтримку працівникам освіти. З початком нового навчального року, після завершення літніх канікул, педагоги можуть розраховувати на додаткові грошові надбавки до основної зарплати.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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