Доплати вчителям після канікул — на яку суму розраховувати з 1 вересня

Вчителька проводить урок. Фото: УНІАН

Робота вчителя дуже важлива, а тому держава намагається підтримати педагогів. Після завершення літніх канікул освітяни можуть очікувати на додаткові виплати до зарплати.

Про те, які доплати отримуватимуть вчителі з 1 вересня 2025 року, повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

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На скільки збільшаться доплати педагогів у вересні

З 1 вересня 2025 року в Україні збільшать щомісячні доплати до заробітної плати педагогам. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, розмір надбавки становитиме 2000 гривень "на руки" (або 2600 гривень до оподаткування) на місяць.

Наразі вчителі отримують щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень, тож із вересня ця сума подвоїться. Доплати виплачуватимуться щомісяця до кінця того календарного року, коли в Україні завершиться воєнний стан. Розмір надбавки залежатиме від обсягу педагогічного навантаження: чим більше годин веде вчитель, тим більшою буде щомісячна доплата.

Варто також зазначити, що нове підвищення не скасовує вже чинних надбавок до зарплати, які отримують освітяни. Виплати зараховуватимуться автоматично на банківські рахунки вчителів, тож жодних додаткових заяв подавати не потрібно. Після завершення дії воєнного стану ці доплати припиняться з початку наступного року.

Як оплачується робота вчителів влітку

Згідно з пунктом 71 Інструкції щодо нарахування зарплати працівникам освітньої галузі, педагоги, які працюють під час канікул (а також адміністративний чи допоміжний персонал, який веде заняття або гуртки), отримують оплату на основі тарифікації, що діяла перед початком канікул.

Іншими словами, зарплата вчителів у період літніх канікул не зменшується і виплачується в тому ж обсязі, що й протягом навчального року.

Раніше ми писали, що у першому кварталі 2025 року середній рівень заробітної плати в Україні підвищився на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень. Проте у 13 з 25 галузей економіки працівники все ще отримують суттєво нижчі доходи.

Також ми розповідали, що нормативна база, яка регламентує оплату праці педагогів в Україні, була створена ще 20–30 років тому й наразі не відповідає реаліям сучасного суспільства. Необхідно впровадити комплексний підхід до реформи системи оплати праці, переглянувши її засади та механізми.